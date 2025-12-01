У Росії влада втрачає довіру населення, - ЗМІ

Диктатору Володимиру Путіну довіряють вже менше половини опитаних.

У Росії рейтинги центральної влади впали до мінімумів за кілька місяців - уряд, МЗС і Держдума втрачають підтримку. Про це повідомляє Telegram-канал "Можем объяснить".

Йдеться, що під кінець четвертого року війни росіяни дедалі критичніше ставляться саме до центральної влади. Згідно з даними опитування Левада-центру, губернатори загалом зберігають стабільний рівень підтримки, тоді як ключові федеральні інститути демонструють помітний спад.

Рівень схвалення роботи парламенту знизився до 56% - це найнижчий показник за останній рік. Для порівняння, три роки тому підтримка була приблизно на 15 пунктів вищою. Негативна тенденція зберігається: вже 34% опитаних прямо заявляють про несхвалення діяльності нижньої палати.

Рейтинги уряду також ідуть вниз. Схвалення роботи Кабміну впало до 67%, що є мінімумом за два роки і зниженням одразу на 9 пунктів у порівнянні з травнем.

Особистий рейтинг прем’єра Михайла Мішустіна скоротився ще більше: лише 69% схвалення проти 76% влітку. Як зазначається, це його найгірший результат за два роки та один із найпомітніших провалів.

Суттєво знизилася підтримка й глави МЗС Сергія Лаврова. На тлі того, що він фактично відсторонений від нинішніх переговорів про можливе врегулювання та чуток про невдоволення Кремля зривом домовленостей із Вашингтоном, його рейтинг опустився до 17%.

Для порівняння: у 2010-х він стабільно входив до числа найпопулярніших політиків, а його підтримка тоді наближалася до 30%.

Формальний рівень схвалення Путіна становить 84%. Але у відкритому питанні - коли респондента не обмежують списком і просять назвати будь-якого політика, якому він довіряє - Путіна згадали лише 48% опитаних. Це менше половини та нижче за показник зими 2024 року (56%). Для порівняння: історичний максимум після анексії Криму у 2014 році сягав 66%.

Підтримка "Єдиної Росії" також знизилася до дворічного мінімуму і становить 37%. На піку під час війни, у лютому 2024 року, рейтинг партії становив близько 50%. "Справедлива Росія" після виходу зі складу її лідерів Захара Прилепіна теж просіла - нині підтримка становить лише близько 4%.

Рівень життя в Росії погіршується

Раніше видання Bloomberg написало, що війна кремлівського диктатора Володимира Путіна проти України все сильніше позначається на житті росіян - економічний двигун РФ демонструє численні тріщини. На думку аналітиків, ситуація для населення Росії погіршуватиметься доти, доки влада країни не усвідомить, що економіка летить у прірву. Населення вже скорочує витрати на продукти харчування. Зокрема, у вересні та жовтні продажі молока, свинини, гречки та рису впали на 8-10%.

