Чимало туристів вважають за краще вивчати нові міста на своїх ногах, а тому при виборі наступного місця для подорожі вони звертають увагу на те, наскільки там зручно ходити пішки.

Туристична платформа Skyscanner представила список із 10 найкращих міст світу для піших прогулянок у 2026 році.

Кордова – найкраще місто світу для піших туристів

Очолило рейтинг старовинне іспанське місто Кордова.

"Розташоване в самому серці Андалусії, Кордова – прекрасне місто для піших прогулянок. Будучи важливим римським містом і великим ісламським центром у Середньовіччі, Кордова найвідоміша своєю неймовірною мечеттю – Ла-Мескітою. Історичне Старе місто, внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ідеально підходить для піших прогулянок його звивистими вуличками. Серед інших визначних пам'яток – Паласіо-де-Віана, Ла-Худерія і Алькасар-де-лос-Рейєс-Крістіанос", – пишуть автори списку.

При цьому вони зазначають, що прогулянка навколо основних визначних пам'яток Кордови триватиме всього 26 хвилин, а загалом у місті та його околицях прокладено 29 пішохідних маршрутів.

10 найкращих міст світу для піших прогулянок у 2026 році

Кордова, Іспанія. Нагасакі, Японія. Хіросіма, Японія. Реджо-ді-Калабрія, Італія. Монте-Карло, Монако. Тарту, Естонія. Бурса, Туреччина. Больцано, Італія. Сараєво, Боснія і Герцеговина. Вікторія, Канада.

Інші ідеї для подорожей у 2026 році

