Найбільше окупанти просунулися біля Гуляйполя: в DeepState розкрили підсумки листопада

У районі Гуляйполя — 40% всіх просувань, у Покровську ворог зайняв 35 кв км, а у районі Мирнограду 21.5 кв км.

У листопаді ворог окупував 505 кв км української території, що майже вдвічі більше, ніж у вересні.

Як повідомив український моніторинговий проєкт DeepState, найбільший успіх ворог мав у районі Гуляйполя - 40% всіх просувань. При чому на відтинок від Гуляйполя до Горіхового припадає всього 16% штурмових дій.

"У жовтні 20 АК отримав нового якісного командувача, який одразу почав наводити порядок та зупинив хаотичне продірявлення нашої оборони. Таким чином у листопаді ворог став активніше давити в бік Гуляйполя, що принесло багато проблем", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними аналітиків, важка ситуація у районі Покровська-Мирнограду, на який припадає 32,5% всіх атак противника. Так, росіяни у Покровську та біля міста зайняли 35 кв км, а у районі Мирнограду 21,5 кв км. В сумі це 56,5 кв км, що становить всього 11% від всіх просувань.

По решті напрямків, як пишуть в DeepState, просування без аномалій за винятком Сіверська, де відбулася активізація ворога. Також ворог активізувався в районі Одрадне-Амбарного, де ймовірно частина просувань відбувалася в кінці жовтня.

За даними аналітиків, усього за листопад окупаційна армія провели 5990 штурмових дій.

"З листопада минулого року більше було тільки минулого грудня. А за цей рік - це найбільший місячний показник", - пишуть аналітики.

Бойові дії у Покровську

Як повідомляв УНІАН, наразі у Покровську лінія боєзіткнення проходить по залізничній колії.

Начальник відділення комунікацій 155 окремої механізованої бригади Артем Прібильнов розповів, що складні погодні умови, щільний туман та низька видимість, ускладнюють виявлення противника. Тому малі ворожі групи можуть просочуватися . За його словами, ґрунт біля Покровська досить глинистий і тому противник не може дуже сильно прискоритись, йдучи полем.

