Угода майже напевно буде пов'язана з геополітичним бартером з високими ставками, адже Росія шукає в регіоні місце під військову базу.

Суданські збройні сили (SAF) відновили спроби придбати сучасні російські винищувачі, щоб зупинити наступ Сил швидкого реагування (RSF) у затяжній громадянській війні.

Як повідомляє Military Africa, це прагнення до високопродуктивної авіації поновилося після низки наземних поразок, включаючи втрату міста Ель-Фашер. Тож армія планує забезпечити своїм військовим можливості далекобійних ударів, яких їм наразі бракує.

Однак, зазначає видання, Судан має зруйновану економіку та обмежений оборонний бюджет, тому придбання винищувачів виглядає малоймовірним без додаткових умов.

"Будь-яке таке придбання майже напевно пов'язане з геополітичним бартером з високими ставками: давнім прагненням Росії мати військово-морську базу на Червоному морі", - йдеться у статті.

Також зазначається, що наразі ВПС Судану розгорнули свої винищувачі МіГ-29 для підтримки військових операцій армії проти RSF у кількох частинах країни.

SAF втратили значну частину авіації ще на початку війни у квітні 2023-го.Тоді RSF здійснили дуже ефективні несподівані атаки на ключові авіабази, зокрема на Мерове. Тоді ж було знищено або захоплено кілька винищувачів МіГ-29.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада антиурядові сили Судану заявили, що збили військово-транспортний літак Ил-76. Defence Blog писало, що літак збили саме RSF. Вони заявили, що весь особовий склад на борту загинув.

Ил-76 використовується ВПС Судану для переміщення військ, обладнання та припасів між базами.

Видання Clash Report тоді зазначило, що RSF використали радіолокаційну систему FK-2000 китайського виробництва для удару по літаку. Система, згідно з публікацією, була поставлена їм Об'єднаними Арабськими Еміратами.

