В уряді планують сформувати "більш точні умови програми" у наступному році.

В уряді зараз здійснюють оцінку програми "Національний кешбек" для перегляду її умов у 2026 році.

Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев під час форуму "Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека".

"Ми, як і домовлялося минулого року, дивимося на рік запуску програми, зараз робимо оцінку в яких галузях, як воно працює для того, щоб сформувати більш точні умови програми наступного року", - сказав Соболєв.

Нагадаємо, що державна програма "Національного кешбеку", яка стартувала у жовтні 2024 року, має на меті підтримку вітчизняного виробника через стимулювання громадян купувати українські товари.

В опублікованій постанові уряду зазначалося, що нарахування кешбеку отримувачам у 2026 році припиняється з 1 травня 2026 року. Проте пізніше в Мінекономіки заперечили інформацію про згортання програми.

Зазначалося, що програма "Нацкешбеку" не отримала помітного ефекту для український компаній. За словами директора з маркетингу ALVIVA GROUP Дмитра Даниловича, значних змін у динаміці продажів, які можна було б прямо пов’язати з участю у програмі, компанії не спостерігали.

24 листопада стало відомо, що уряд змінив перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші, отримані за цією програмою. Так, кошти тепер не можна витратити на оплату мобільного зв'язку, квитки на транспорт, відпочинок і розваги, спорт, а також на придбання військових облігацій.

При цьому, за даними Мінекономіки, переважно кошти з цієї програми українці витрачали на комунальні послуги. Далі в рейтингу витрат знаходилися мобільний зв’язок, заклади харчування, ліки, комп’ютерні мережі та інформаційні послуги, а також благодійність.

