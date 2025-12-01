Згідно з рішенням уряду, пільгова ціна буде діяти до 1 грудня 2026 року.

Кабінет міністрів знизив з 21 до 19 тисяч гривень вартість газу для виробників електроенергії на газотурбінних та газопоршневих установках, що знаходяться на прифронтових територіях, повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначається, що за аналогічною ціною продаватиметься газ виробникам електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, що знаходяться у прифронтових громадах.

Згідно з рішенням уряду, пільгова ціна газу для виробників електроенергії на газотрубінних та газопоршневих установках буде діяти до 1 грудня 2026 року

"Для стимулювання роботи такої генерації буде застосована пільгова ціна на природний газ у розмірі 19 000 грн за 1000 кубометрів (з ПДВ). Ціна діятиме з моменту укладення нового договору до 1 грудня 2026 року", - зауважив виконувач обов'язків Міністра енергетики України Артем Некрасов.

Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", яка також передбачає, зокрема, продаж газу для опалення населення за фіксованою ціною.

Зміна вартості газу для виробників електричної енергії безпосередньо не впливає на вартість електроенергії для населення, оскільки вона зафіксована рішенням уряду

10 жовтня уряд підвищив до 21 тисячі гривень вартість газу для виробників електроенергії на газотурбінних та газопоршневих установках

Втім вартість електроенергії для населення наразі переглядати не планують. Більше того уряд ухвалив рішення, яке дозволить зберегти нинішню ціну на кіловат до квітня 2026 року.

