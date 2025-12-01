Менш ніж за вісім місяців дії програми її учасники отримали більше знижок, ніж заплатили за членство.

Ірландський лоукостер Ryanair ухвалив рішення закрити свою програму лояльності Prime менш ніж через рік після її запуску в березні 2025 року.

Як пише The Independent, найбільший бюджетний перевізник Європи припинив програму на тлі того, як її учасники отримали знижки на авіаквитки понад 6 мільйонів євро всього за вісім місяців її дії – і це більше, ніж вони заплатили за членство.

В авіакомпанії заявили, що їх не влаштували результати "випробувального періоду" програми, оскільки дохід від підписки "не виправдовує часу і зусиль, витрачених на запуск щомісячного розпродажу ексклюзивних місць Prime".

"Протягом багатьох років клієнти просили про програму лояльності для учасників Ryanair, тому ми провели тестування програми Prime протягом останніх 8 місяців. На сьогоднішній день ми зареєстрували понад 55 тисяч учасників Prime, що принесло понад 4,4 млн євро у вигляді абонентської плати. Однак наші учасники Prime отримали понад 6 млн євро знижок на тарифи, тож цей пробний період обійшовся дорожче, ніж приніс", – констатувала директорка з маркетингу Ryanair Дара Бреді.

Що пропонувала програма Ryanair Prime

Річна підписка вартістю 79 євро містила в собі безкоштовне бронювання місць, безкоштовну туристичну страховку і доступ до 12 щорічних (по одному на місяць) ексклюзивних розпродажів місць для учасників.

Учасники також регулярно отримували електронні листи про майбутні ексклюзивні розпродажі авіаквитків і відповідні пропозиції, а також могли бронювати необмежену кількість рейсів за зниженими тарифами Prime.

Що це означає для пасажирів

З 28 листопада 2025 року нові клієнти не можуть зареєструватися в програмі Prime.

Чинні 55 тисяч учасників програми збережуть доступ до ексклюзивних щомісячних пропозицій на авіаквитки до жовтня 2026 року.

"З більш ніж 207 мільйонами пасажирів цього року Ryanair продовжить концентруватися на наданні найнижчих тарифів у Європі всім нашим клієнтам, а не тільки цій підгрупі з 55 тисяч учасників Prime", – додала представниця Ryanair.

Як раніше повідомляв УНІАН, з листопада 2025 року найбільший лоукостер Європи остаточно відмовився від паперових посадкових талонів. Натомість його пасажири тепер проводитимуть усі операції з реєстрації на рейси онлайн у додатку Ryanair.

Також ірландський бюджетний перевізник щосили продовжує скасовувати рейси до країн, де його не влаштовує розмір податків і аеропортових зборів. Так, слідом за Австрією, Німеччиною, Іспанією та Португалією під роздачу потрапила Франція.

