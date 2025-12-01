Він додав, що ухвалював і продовжить ухвалювати рішення, які спрямовані на зміцнення України.

Президент України Володимир Зеленський має намір провести додаткові консультації з метою призначення нового керівника Офісу президента. Це відбудеться після повернення глави держави до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. Зокрема, у нього запитали, чи відставка Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента впливає на переговори щодо шляхів пошуку закінчення війни.

"Всі [обставини – УНІАН] впливають на ситуацію, на переговорний процес. Всі обставини і люди. Багато чого відбувається. У моєму випадку, як президент воюючої країни, я кожного дня ухвалюю рішення. Вони різні. У більшості своїй – дуже непрості", – наголосив Зеленський.

Разом з тим, у Зеленського запитали, кого призначать наступним керівником ОП.

"Сенсації сьогодні точно не буде. Озвучувати я не буду. Тому що я хочу ще провести додаткові консультації. Я їх запланував по поверненню в Україну. Я це зроблю", – пояснив президент.

Він зауважив, що його вибір залежатиме від кількох речей.

"Напрямок менеджменту і фокусуємося більше на дипломатії, або інші напрямки, які дуже важливі", – додав президент України.

Як сказав глава держави, в Україні є достойні люди.

Зміни в Офісі президента

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади керівника Офісу президента. Зеленський тоді анонсував перезавантаження структури.

Того ж дня у помешканні Єрмака антикорупційні органи проводили обшуки, але підозри йому не оголошували.

