Усіх кандидатів на вступ до ЄС хочуть позбавити права вето на прийом нових членів, якщо вони все ж таки вступлять до блоку.

Якщо Україна вступить до Європейського Союзу, найімовірніше, вона не матиме права вето на прийом нових членів. Про це повідомляє чорногорське видання Vijesti з посиланням на джерела.

Зазначається, що всіх кандидатів на вступ до ЄС, включно з Україною, Молдовою, Чорногорією та Албанією, хочуть позбавити права вето на прийом нових членів. В інших питаннях нові члени блоку матимуть право вето.

За словами джерел видання, такий захід запроваджують через позицію Хорватії та Болгарії, які не хочуть, щоб Чорногорія та Північна Македонія вступили до ЄС. Також це може допомогти запобігти можливим спробам Сербії блокувати вступ Косово до блоку або навпаки.

Співрозмовники видання розповіли, що таку пропозицію висунула Німеччина. За їхніми словами, цю ініціативу підтримало багато членів Євросоюзу.

Раніше європейський комісар з питань юстиції Майкл Макграт заявив, що Україна має притягнути до відповідальності корумпованих політиків і бізнесменів, якщо хоче вступити до Європейського Союзу. За його словами, уряди країн Європи не підтримають вступ України до блоку, якщо вона не зможе довести, що має ефективну систему викорінення злочинності у вищих ешелонах суспільства.

Єврокомісар визнав, що процес реформ в Україні є "довгим шляхом", але він висловив сподівання, що Київ докладе "максимум зусиль" для боротьби з корупцією.

