У Франції планують запустити новий швидкісний поїзд, який з’єднає два недооцінених, але неймовірно красивих напрямки. Мова про Бордо та Ліон.

Як зазначає Travel off Path, Франція – це не лише Париж. Та якщо ви коли-небудь мріяли про подорож країною без обов’язкового візиту до столиці, то найкраще це робити саме залізницею.

"Попри шалений туристичний тиск на Париж, справжня магія Франції давно виходить за межі "міста вогнів". Найатмосферніші різдвяні ярмарки, найкраще вино та, зрозуміло, найчистіші пляжі – зовсім не в Парижі. І незабаром з’явиться ще одна причина відкрити для себе інші французькі міста: у країні планують запустити новий швидкісний поїзд, який з’єднає два недооцінених, але неймовірно красивих напрямки", – йдеться у статті.

Новий поїзд проходитиме неподалік столиці, що дає змогу "втекти" від Ейфелевої вежі до виноградників.

Що відомо про новий маршрут SNCF

Новий швидкісний маршрут з’єднає Бордо та Ліон — міста зі славетною історією, високою гастрономією та чарівною архітектурою.

Запуск планують на 2027 рік, маршрут не буде прямим. Очікується шість зупинок, включно з однією поблизу Парижа:

Bordeaux-Saint-Jean (Бордо, південний захід Франції),

Angoulême (між Бордо та Пуатьє),

Poitiers (захід Франції),

Saint-Pierre-des-Corps (поблизу Тура, Долина Луари),

Massy TGV (південь від Парижа),

Lyon-Part-Dieu (центр Ліона).

Маршрут обіцяють зробити масовим – орієнтовно 1 мільйон пасажирів за перший рік.

Ще одна приємна деталь – бюджетні квитки, адже напрямок працюватиме під брендом Ouigo. Очікувана ціна – близько $22, а більшість квитків – дешевші за $35.

Чому варто відвідати Бордо

За словами експертів, важко оминути той факт, що Бордо був визнаний найкрасивішим містом Франції у 2024 році. І ця оцінка й сьогодні здається абсолютно справедливою.

Місто сяє золотистим каменем своїх фасадів, має одну з найгарніших площ Франції та набережну, що виглядає як живопис. Але головний магніт – це, звісно, вино. Бордо – батьківщина легендарних виноробних регіонів: Медок, Сент-Емільйон, Грав.

Що цікавого у Ліоні

Ліон відомий у всьому світі передусім своєю кухнею. Як пише Travel off Path, саме тут Ентоні Бурден куштував одну зі своїх найулюбленіших страв, що стала частиною легендарного епізоду "Невідомі частини".

"Але не лише їжа робить Ліон унікальним. Місто дешевше за Бордо і тим паче за Париж, а його Старе місто (Vieux Lyon), яке входить до списку ЮНЕСКО, – це лабіринт історичних кварталів, де кожна вуличка зберігає пам’ять століть. Нехай це звучить сміливо, але Ліон цілком може стати "новим Парижем" для тих, хто шукає атмосферу без хаосу столичного туризму. А новий швидкісний поїзд – чудовий привід обміняти Сену на Рону", – наголошують автори.

