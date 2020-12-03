Нині кажанам нічого не загрожує / Фото qhhq.ru
В Івано-Франківську врятували колонію червонокнижних кажанів, які вибрали невдале місце для зимування.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як повідомляється, понад двохсот лиликів забилися під утеплення дахового парапету багатоповерхівки, де їх знайшли будівельники. Вони збирались залягти у зимову сплячку - кажуть зоозахисники. Така схованка загрожувала кажанам смертю: якби вони кілька днів провели під тонкою обшивкою, то замерзли б.
Нині їх забрали у Галицький центр реабілітації диких тварин. Тепер кажанам нічого не загрожує.
В Івано-Франківську врятували колонію червонокнижних кажанів
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