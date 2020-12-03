Кажани невдало вибрали місце для зимування.

В Івано-Франківську врятували колонію червонокнижних кажанів, які вибрали невдале місце для зимування.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожГолодні вовки атакували селище на Прикарпатті (відео)

Як повідомляється, понад двохсот лиликів забилися під утеплення дахового парапету багатоповерхівки, де їх знайшли будівельники. Вони збирались залягти у зимову сплячку - кажуть зоозахисники. Така схованка загрожувала кажанам смертю: якби вони кілька днів провели під тонкою обшивкою, то замерзли б.

Нині їх забрали у Галицький центр реабілітації диких тварин. Тепер кажанам нічого не загрожує.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН