Дослідники встановили, що за період із 2004 до 2012 року загинуло понад 95% птахів на двох ключових острівних колоніях.

Кліматична криза та надмірний вилов сардин знищили 95% пінгвінів у ключових колоніях Південно-Африканської Респубілки (ПАР).

Понад 60 тис. африканських пінгвінів у колоніях біля узбережжя Південної Африки загинули від голоду через різке скорочення популяції сардин. Як пише The Guardian, про це йдеться у новому науковому дослідженні, опублікованому в журналі Ostrich: Journal of African Ornithology.

Що з'ясували вчені

На двох ключових острівних колоніях - Дассен і Роббен - за період із 2004 до 2012 року загинуло понад 95% птахів. Дослідники вважають, що більшість із них померли під час линяння, коли пінгвіни не можуть виходити в океан по їжу. Причиною такого різкого падіння чисельності називають кліматичні зміни та надмірний вилов риби.

Зазначається, що африканські пінгвіни щороку линяють, і протягом приблизно 21 дня змушені залишатися на суші без можливості полювати. Щоб пережити цей період голодування, вони повинні заздалегідь накопичити достатні жирові запаси. Але коли сардини стають недоступними, птахи просто не встигають поправитися перед линянням.

За даними дослідження, із 2004 року майже щороку біомаса сардини біля західного узбережжя ПАР становила лише 25% від колишнього максимуму, а ця риба - головне джерело їжі для африканських пінгвінів.

На скорочення популяції риби вплинули два фактори: зміна температури та солоності води, що погіршило умови для нересту; високі обсяги риболовлі, які залишаються стабільно високими.

"Ми не бачимо великих скупчень мертвих птахів. Ймовірно, вони гинуть у морі, так і не повернувшись на берег", - зазначив співавтор дослідження Річард Шерлі з Університету Ексетера.

Пінгвіни на межі зникнення

У 2024 році африканських пінгвінів офіційно віднесли до категорії критично зникаючих видів. У дикій природі залишилося менше ніж 10 тис. пар, що розмножуються - це катастрофічно низький показник.

Науковці наголошують: втрати на Дассені та Роббені - далеко не поодинокий випадок. Подібні тенденції фіксуються по всьому ареалу.

Що покращить ситуацію

За словами дослідників, посилення сталого управління рибними ресурсами може суттєво покращити ситуацію. У Південній Африці вже запровадили заборону комерційного лову сардини навколо шести найбільших колоній пінгвінів, встановлення штучних гнізд та контроль хижаків. Також фахівці рятують та доглядають за пораненими або виснаженими дорослими птахами та пташенятами.

"Ці заходи мають збільшити доступність кормової риби для пінгвінів у критичні періоди їхнього життя", - зазначив співавтор дослідження Азвіаневі Махадо з Департаменту лісів, рибальства та довкілля ПАР.

Однак інші експерти попереджають, що проблеми накопичувалися десятиліттями й потребують негайних дій. Професорка морської біології Лорієн Пішегрю підкреслює: рівень запасів дрібної риби в регіоні настільки низький, що це створює загрозу не лише для пінгвінів, але й для інших ендемічних видів.

