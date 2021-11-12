Кожен небайдужий може посприяти тому, аби забруднювачі природи були покарані законним шляхом.

У Харкові знайшли дієвий спосіб боротьби з тими, хто забруднює природу. Активіст створив чат-бот "Еко-патруль" для фотографування людей, які викидають сміття у заборонених місцях. Порушників потім знаходить поліція.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Артем Приходько, який створив чат-бот, розповів про перші результати роботи "Еко-копа". Так, поліція вже оштрафувала на 350 гривень чоловіка, який викидав сміття на околиці Харкова. Перехожий сфотографував порушника, після чого адміністратор чат-боту передав інформацію до поліції. Копи знайшли чоловіка за номерами його мікроавтобусу, він не заперечував своєї провини.

Чат-бот запустили лише тиждень тому, проте люди вже почали користуватися застосунком та скаржитися на тих, хто викидає сміття у заборонених місцях. У перший день "Еко-патруль" встановило 200 мешканців Харкова, щодня користувачів стає все більше.

Як користуватися чат-ботом:

Мешканці Харкова, які побачили людей-порушників, можуть сфотографувати, як вони викидають сміття. Фото має бути чітким, його не можна "фотошопити". Казати "посміхніться, вас знімають" не обов'язково - порушник сам згодом дізнається про імпровізований фотосет.

До знімка потрібно додати опис інциденту, інформацію про порушника або номерні знаки його транспорту, а також геолокацію, де знаходиться сміття.

Читайте такожВ Індії віряни купаються в річці з моторошною отруйною піною (фоторепортаж, відео)Адміністратор чат-боту перевіряє отримані фото та звертається до поліції, адже скаргу має писати конкретна людина. Після цього копи також перевіряють знімки на правдивість та шукають порушників, які забруднюють природу.

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Автор: Поліна Кузенко