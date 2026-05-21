Слова нічого не значать: в ОП відреагували на заяву Лукашенка про зустріч з Зеленським

Також там прокоментували можливе зняття санкцій з білоруського калію.

Слова Олександра Лукашенка "нічого не значать", починаючи з 2022 року, однак Україна слідкує за його діями. Про це в коментарі журналістам розповів радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, коментуючи заяву білоруського диктатора про можливу зустріч з Володимиром Зеленським.

"Ще з 22 року всім очевидно, що слова цього пана нічого не значать, то слідкуєм за його діями. Лукашенко має звичку трохи тупувато придумувати постфактум звідки на нього "готовілось нападєніє", то про що тут говорити. Президент сьогодні от був у Славутичі, спілкувався з громадами зокрема щодо таких питань", - сказав він.

Також Литвин прокоментував інформацію про те, США тиснуть на Україну, щоб вона пом'якшила обмеження на імпорт калійних добрив із Білорусі:

"Навряд це може допомогти наблизити мир, скоріше це додає впевненості Путіну, що і він досидить до послаблення санкцій".

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що він готовий зустрітися з Зеленським і навіть може для цього приїхати в Україну. Він заявив про це в контексті того, що президент України повідомив про можливе втягнення Білорусі у війну. Водночас він поскаржився на те, що "з американцями, німцями, поляками, литовцями та латвійцями" їм є про що говорити, а з Україною "немає про що".

Незадовго до цього журналісти Bloomberg повідомляли, що США тиснуть на Україну, щоб вона пом'якшила обмеження на імпорт калійних добрив із Білорусі. Також, за даними видання, США хоче, аби Україна вмовила європейські країни зробити те саме. Відзначається, що калій використовується в добривах, які до введення санкцій були основним джерелом валюти для Білорусі.

