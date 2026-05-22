Україна відвоювала величезні території після відключення Starlink для росіян, - Пентагон

Під час наступу українських військових на початку цього року було відвойовано близько 400 кв км після того, як тисячі терміналів Starlink російських окупантів перестали працювати
Згідно з даними Розвідувального управління Пентагону, на які посилається Bloomberg, наступ став першим територіальним надбанням України за три роки завдяки тому, що можливості окупантів були сильно ослаблені після відключення цих терміналів.
У звіті розвідки йдеться, що "російські військові можливості в Україні були тимчасово, але значно ослаблені після лютневих спроб української влади деактивувати тисячі терміналів Starlink, які незаконно використовувалися російськими військами для координації пересувань і ударів безпілотних літальних апаратів у районах з ненадійним або легко заглушуваним зв'язком".
Видання додало, що окупанти в Україні зіткнулися з подвійним ударом по своєму зв'язку після відключення за рішенням Кремля месенджера Telegram.
У висновку Розвідувального управління підкреслюється цінність цих величезних платформ у війні. Проте в управлінні зробили висновок, що "станом на березень російські військові зберігали загальну перевагу" над ЗСУ "за більшістю функцій ведення бойових дій".
Використання Starlink росіянами
Компанія SpaceX Ілона Маска співпрацювала з американськими військовими, щоб зупинити незаконне використання Росією терміналів в Україні.
SpaceX "активно надавала інформацію для підтримки розслідувань та запобігання використанню терміналів" російськими військами в Україні.
У серпні 2024 року SpaceX отримала контракт від Пентагону на розширення доступу України до більш захищеної, мілітаризованої версії своєї супутникової мережі Starlink.