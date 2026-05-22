Україна відвоювала величезні території після відключення Starlink для росіян, - Пентагон

Можливості окупантів в Україні були тимчасово, але суттєво підірвані через припинення роботи терміналів.

Під час наступу українських військових на початку цього року було відвойовано близько 400 кв км після того, як тисячі терміналів Starlink російських окупантів перестали працювати

Згідно з даними Розвідувального управління Пентагону, на які посилається Bloomberg, наступ став першим територіальним надбанням України за три роки завдяки тому, що можливості окупантів були сильно ослаблені після відключення цих терміналів.

Відео дня

У звіті розвідки йдеться, що "російські військові можливості в Україні були тимчасово, але значно ослаблені після лютневих спроб української влади деактивувати тисячі терміналів Starlink, які незаконно використовувалися російськими військами для координації пересувань і ударів безпілотних літальних апаратів у районах з ненадійним або легко заглушуваним зв'язком".

Видання додало, що окупанти в Україні зіткнулися з подвійним ударом по своєму зв'язку після відключення за рішенням Кремля месенджера Telegram.

У висновку Розвідувального управління підкреслюється цінність цих величезних платформ у війні. Проте в управлінні зробили висновок, що "станом на березень російські військові зберігали загальну перевагу" над ЗСУ "за більшістю функцій ведення бойових дій".

Використання Starlink росіянами

Компанія SpaceX Ілона Маска співпрацювала з американськими військовими, щоб зупинити незаконне використання Росією терміналів в Україні.

SpaceX "активно надавала інформацію для підтримки розслідувань та запобігання використанню терміналів" російськими військами в Україні.

У серпні 2024 року SpaceX отримала контракт від Пентагону на розширення доступу України до більш захищеної, мілітаризованої версії своєї супутникової мережі Starlink.

Вас також можуть зацікавити новини: