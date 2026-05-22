У війні в Україні наступив переломний момент, - Сибіга

У війні Росії проти України відбувається "переломний момент". Про це сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час неформального засідання Ради Україна–НАТО у Гельсінгборзі.

Він акцентував, що Україна не просто просить про допомогу, а є партнером для країн НАТО.

"Україна більше не просто просить про пожертви; ми є учасником у забезпеченні безпеки, донором та партнером, готовим ділитися своїм досвідом із союзниками. Збільшення витрат на оборону – це гарантія миру", - зазначив український міністр.

Він закликав кожного члена НАТО внести вклад у оборону України.

"Ця інвестиція принесе найбільший мирний дивіденд у нашому житті", - підкреслив дипломат.

Також Сибіга наголосив, що "тиск на Москву зростає", і що відбувається "переломний момент війни".

"Україна тримає лінію, і людські ресурси Росії більше не є вирішальною перевагою", - написав міністр.