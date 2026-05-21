'Це лише мрії': в ОАЕ відреагували на привласнення Іраном своєї території

Нещодавно створене Управління протоки Перської затоки вказало на карті територію ОАЕ як свою, в Абу-Дабі жорстко відповіли.

Новий іранський орган, що контролює Ормузьку протоку, заявив, що зона його контролю поширюється на води ОАЕ, що викликало різку реакцію з боку сусіда з Перської затоки, повідомляє Hurriet Daily News.

Видання зазначає, що судноплавство через Ормузьку протоку, яка є життєво важливим глобальним транспортним коридором, перебуває під контролем Ірану з моменту початку війни з Ізраїлем та США 28 лютого.

Іран, який блокує протоку з початку війни та стягує плату за прохід суден, наполягає на тому, що судна повинні отримувати дозвіл від його збройних сил.

В статті розповідається, що нещодавно створене Управління протоки Перської затоки заявило в дописі в X, опублікованому в середу та супроводжуваному картою, що визначило "нормативну юрисдикцію щодо управління" протокою.

Зазначено, що вона охоплює територію між лінією, що простягається від "Кух-е Мубарак в Ірані на південь від Фуджейри в ОАЕ... до лінії, що з'єднує край острова Кешм в Ірані з Умм-аль-Кувейном в ОАЕ".

Окрім цього, додано, що "транзит через цю територію з метою проходження через Ормузьку протоку вимагає координації з Управлінням протоки Перської затоки та отримання дозволу від нього".

Нагадується, що в порту Фуджейра в Об’єднаних Арабських Еміратах розташована нафтова інфраструктура, призначена для обходу цього стратегічного водного шляху.

Видання поділилося, що в четвер, 21 травня, радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш різко розкритикував заяву Ірану.

"Режим намагається створити нову реальність, породжену очевидною військовою поразкою, але спроби контролювати Ормузьку протоку або порушувати морський суверенітет ОАЕ – це лише мрії", - написав Гаргаш в соцмережі Х.

В статті вказується, що відносини між Іраном та Об’єднаними Арабськими Еміратами значно погіршилися після війни, коли Тегеран завдав ракетних і безпілотних ударів по країнах Перської затоки у відповідь на американо-ізраїльські атаки.

Минулого тижня Іран звинуватив ОАЕ в активній участі у війні, що Абу-Дабі заперечило.

Окрім цього, ОАЕ також рішуче виступили проти контролю Ірану над протокою та закликали до спільних дій для забезпечення свободи судноплавства цим водним шляхом.

Додається, що 15 травня ОАЕ оголосили про прискорення будівництва нового нафтопроводу, що оминає Ормуз і проходить через порт Фуджейра.

Раніше УНІАН повідомляв, що в НАТО почали обговорювати можливість запуску спеціальної місії для забезпечення проходу комерційних суден через Ормузьку протоку. Це може статися, якщо Іран не зніме блокаду до початку липня. Остаточне рішення можуть обговорити на саміті Альянсу в Анкарі 7–8 липня. Верховний головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Алексус Грінкевич підтвердив, що такий сценарій розглядається. Раніше союзники уникали прямої участі в конфлікті навколо Ірану і наполягали, що можуть долучитися лише після припинення бойових дій.

Також ми писали, що ОАЕ до 2027 року планують подвоїти потужності з експорту сирої нафти в обхід Ормузької протоки з метою зниження залежності від цього морського шляху. компанія Abu Dhabi National Oil Co. будує нафтопровід, що веде до порту Фуджейра в Оманській затоці. Ця державна нафтова компанія вже експлуатує нафтопровід пропускною здатністю 1,5 млн барелів на добу. Він проходить від нафтових родовищ у пустелі до порту на східному узбережжі, який виявився порятунком для країни під час війни. Цей трубопровід експлуатується вже понад десять років і набуває дедалі більшого значення на фоні продовження блокади Ірану.

