Росія може готувати розміщення ядерної зброї на морському дні, - ЗМІ

Але реалізація цього плану може зіткнутися з низкою проблем, вважають експерти.

Розвідувальні служби НАТО тривалий час стежать за російським кораблем "Зірочка", який Москва може використовувати для розміщення ядерних ракет на морському дні.

Про це пише Tagesschau. Зазначається, що цей російський корабель розміщується у Білому морі, яке розташоване на півночі неподалік кордону з Фінляндією.

Протягом останніх кількох місяців досліджень експерти виявили, що РФ, ймовірно, вже роками працює над розгортанням балістичних ракет в океані, використовуючи раніше невідомі методи. За даними ЗМІ, в Росії цей проєкт назвали "Скіф". І це, на думку аналітиків, може створити значний виклик для НАТО у разі війни, оскільки пускові установки, приховані на морському дні, було б надзвичайно важко виявити та уразити.

Відсутність офіційної інформації

Відзначається, що ані НАТО, ані РФ офіційно не коментують проєкт "Скіф". Водночас Хельге Адріанс, німецький військово-морський офіцер НАТО, заявив, що такий проєкт може бути реалізований зокрема для того, аби зменшити залежність РФ від дуже складних і дорогих платформ, таких як підводні човни чи великі крейсери.

"Розміщення та утримання міжконтинентальних балістичних ракет на морському дні має дві ключові переваги. По-перше, їх нейтралізація видається дуже дорогою. По-друге, цей метод дає можливість заощадити на підводних човнах та їхньому персоналі. Росія могла б досягти того ж ефекту з порівняно невеликими зусиллями та витратами, для яких їй зараз потрібні підводні човни з екіпажем", – зазначив він.

Водночас Адріанс наголосив і на технічних труднощах, з якими може стикнутися РФ в разі реалізації цього проєкту. Серед них – боротьба з океанськими течіями та замуленням шахт, а також розгортання, живлення та обмін даними з ракетами.

Ця ідея не нова

Журналісти відзначають, що ще під час Холодної війни США та Росія досліджували нові форми розгортання ядерної зброї. Зокрема в 1980 році Пентагон розробляв ескіз моделі ракетної шахти на морському дні.

Під час цієї роботи, США відзначали переваги такої системи, серед яких її довговічність, низькі вартість та ризик знищення противником. Водночас відзначалися і складнощі реалізації проєкту, а саме у переданні даних ракетам на морському дні та перевірки їхньої оперативної готовності. РФ також вже тривалий час думає над реалізацією цього проєкту. Зокрема патентні заявки на відповідні технічні розробки були подані в Росії ще наприкінці 1990-х років.

"Договір про морське дно"

Видання нагадує, що ще з часів Холодної війни у світі існувало значне занепокоєння, що ядерні держави можуть розмістити ядерну зброю десь у світовому океані. На тлі цього понад 80 країн, зокрема РФ і США, ще у 1971 році уклали договір про заборону розміщення ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення на морському дні та під поверхнею моря.

І хоч ця угода лишається чинною, але вона забороняє розгортання ядерної зброї лише в міжнародних водах, а не у власних прибережних районах. Тоді як ракета "Скіф" призначена саме для розміщення в російських водах. На тлі цього, журналісти нагадують слова Віктора Бондарєва, екс-командувача Повітряно-космічних сил Росії. У 2017 році він заявив, що ракети "Скіф" заховані на морському дні і є частиною арсеналу російських збройних сил.

Нагадаємо, в період з 19 по 21 травня РФ провела спільні з Білоруссю ядерні навчання. У Кремлі вже заявили, що ці тренування стали сигналом для Європи і НАТО.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, метою цих навчань є демонстрація сили перед союзниками України та відвернення уваги від зростаючих проблем РФ на фронті.

