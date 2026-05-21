В Італії селище оплатить переїзд: новим мешканцям нададуть житло та роботу

Невелике гірське селище в Італії вирішило незвичайним способом боротися з нестачею населення – новим мешканцям обіцяють житло, фінансову допомогу та гранти на відкриття бізнесу.

Йдеться про селище Санто-Стефано-ді-Сессаніо, розташоване на висоті близько 1300 метрів у регіоні Абруццо. Зараз тут проживає всього близько 115 осіб, більшість з яких – люди похилого віку, пише Meglepetes.

Місцева влада сподівається залучити молодь і вдихнути нове життя в історичне селище з вузькими кам'яними вуличками та середньовічною атмосферою.

Як повідомляють ЗМІ, програма розрахована не на туристів, а на тих, хто дійсно готовий переїхати і жити в селищі постійно. Учасникам пропонують квартиру за символічну орендну плату, щомісячну фінансову підтримку, а також допомогу в запуску власного бізнесу.

Скільки грошей пропонують

Новоприбулі можуть отримати до 8 тис. євро на рік протягом трьох років. Ще до 20 тис. євро передбачено як стартовий грант для відкриття бізнесу. Загалом пакет підтримки може сягати 44 тис. євро.

Однак є важлива умова: учасники повинні реально проживати в селищі та розвивати економічну діяльність.

Хто може брати участь у програмі

Подати заявку можуть люди віком від 18 до 40 років. Програма відкрита не тільки для італійців, але й для громадян країн Євросоюзу, а також іноземців з чинним дозволом на проживання в Італії.

Найбільш затребуваними напрямками називають туристичний бізнес, готельну справу, ремесла, організацію екскурсій та культурних заходів. Також вітаються невеликі сервіси та послуги, необхідні для повсякденного життя місцевих жителів.

Головна мета програми

Місцева влада визнає, що головна мета ініціативи – врятувати селище від зникнення.

Відзначається, що Санто-Стефано-ді-Сессаніо вважається одним із найгарніших гірських селищ Італії. Тепер сюди можна приїхати не тільки як турист, а й почати нове життя серед гір та середньовічних пейзажів.

