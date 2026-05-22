Росія і Білорусь 'брязкають' ядерною зброєю: в ISW розкрили мету спільних навчань

Аналітики ISW попереджають про посилення військової інтеграції Мінська з Москвою.

Росія та Білорусь завершили масштабні спільні навчання ядерних сил, під час яких відпрацьовували доставку боєприпасів, запуск ракет і перекидання ракетних комплексів. В Інституті вивчення війни заявили, що Кремль дедалі глибше інтегрує Білорусь у свою військову стратегію.

21 травня у другому етапі маневрів взяли участь правитель РФ Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

За інформацією Міноборони РФ, російські військові доставили до Білорусі ядерні боєприпаси. Білоруські підрозділи тренувалися отримувати боєзаряди, оснащувати пускові установки та переміщувати ракетні комплекси Іскандер-М.

Паралельно Росія провела серію запусків різних типів ракет. Зокрема, були задіяні міжконтинентальна ракета "Ярс", гіперзвукова ракета "Циркон", авіаційний комплекс "Кинжал" та ракети комплексу "Іскандер-М".

До навчань залучили стратегічні ракетні війська, флот і військову авіацію РФ.

Що означають ядерні маневри в Білорусі

Аналітики ISW наголошують, що ці навчання свідчать про дедалі більший контроль Росії над Білоруссю. До 2022 року Білорусь офіційно мала статус без’ядерної держави. Однак після змін до Конституції країна відмовилася від цього статусу, що дозволило Москві розширити військову присутність на білоруській території.

На думку ISW, Кремль отримує все більше можливостей використовувати Білорусь як плацдарм для військових операцій та тиску на країни НАТО і Україну.

Під час навчань Путін також повідомив, що Росія та Білорусь планують провести нові спільні маневри "Щит Союзу" у 2027 році. У Кремлі заявляють, що ці навчання стануть частиною подальшої спільної військової підготовки двох держав.

Загроза з боку Білорусі

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну і, здається, вже навіть почалися якісь приготування.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також попереджав, що загроза нового російського наступу з боку Білорусі є цілком реальною.

Лукашенко не виключив, що його країна може вступити в війну проти України, якщо зазнає агресії. При цьому, Лукашенко додав, що наразі "в цьому немає ніякої необхідності, ні цивільної, ні військової".

