Досвід України може навчити Європу захиститися від РФ: Atlantic Council розкрив подробиці

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну та послаблення відносин із США стали для Європи безпрецедентним сигналом тривоги у сфері безпеки.

Як йдеться в матеріалі Atlantic Council, сьогоднішні європейські армії добре організовані, оснащені та навчені, але для воєн минулого, і це може виявитися фатальним на сучасному полі бою, особливо проти такого загартованого в боях і технологічно розвиненого ворога, як путінська Росія.

"Успіхи України на полі бою з 2022 року пояснюються через призму нових технологій. Це розумно. Технологічні інновації допомогли Україні стримати набагато більшого супротивника", – йдеться в матеріалі.

Звичайно, європейські армії не стоять на місці. Модернізація зараз дуже актуальна, і європейці визнають, що потрібно переймати український досвід.

Але військові навчання показали, що сили НАТО наразі значно відстають у плані застосування безпілотників і не змогли б довго протриматися на полі бою в Україні.

"Досвід України з 2022 року має стати основою для модернізації європейських армій. Головний урок полягає в необхідності швидшого впровадження інновацій, освоєння та розгортання технологій", – вважають журналісти і додають, що нові технології відкривають нові можливості, які, у свою чергу, можуть дозволити оновити військові доктрини.

Що може перейняти Європа

Першим кроком є навчання використанню нового обладнання. Йдеться не тільки про безпілотники, а й про інтеграцію штучного інтелекту в процеси прийняття рішень.

Журналісти зазначили, що українська бойова екосистема DELTA є прикладом того, як технологічні інновації можуть оптимізувати цей процес. Система DELTA перетворює величезний потік даних з передової на єдину ситуаційну картину, доступну командирам, аналітикам, операторам дронів та підрозділам усіх рівнів, що дозволяє приймати рішення за лічені секунди. Працюючи в хмарному середовищі, DELTA може безперервно оновлюватися та масштабуватися в бойових умовах.

"Щонайменше 5 країн НАТО вже вивчають можливість впровадження DELTA. Решті слід наслідувати їхній приклад", - зазначили журналісти.

Ще один важливий урок – європейським військовим потрібно створити спеціалізовані командні структури, орієнтовані на безпілотні системи, а не розглядати дрони як допоміжні засоби для існуючих формувань.

"Україна – перша країна, яка створила спеціалізоване командування з безпілотних систем, яке насамперед є центром передового досвіду, що визначає доктрину, навчає операторів і впроваджує найкращі практики, а також має власні спеціалізовані бригади. Цей гібридний підхід довів свою високу ефективність на полі бою", – йдеться в матеріалі.

А українська модель Brave1 має слугувати зразком, особливо в плані мінімізації бюрократичних бар'єрів та скорочення циклів розробки, вважають журналісти.

Чому Європі буде складно

Впровадження цих українських уроків у Європі буде непростим завданням, зазначили журналісти. Європейські збройні сили діють у рамках обмежень, які Україні у воєнний час вдавалося обходити.

Як зазначив глава управління з трансформації збройних сил в одній із західних країн, є багато додаткових проблем. До них належать адміністративна складність, жорсткі підходи фінансових інспекцій, європейські правила військових закупівель.

Однак, як вважають журналісти, у підсумку політична воля є найважливішим компонентом, здатним забезпечити необхідні зміни для подолання застарілих структур, за які багато хто захоче чіплятися.

Журналісти міркують, що поки розмови Європи про досвід України не привели до конкретних кроків, хоча час йде і існує реальна небезпека, що європейці можуть опинитися в вкрай скрутному становищі.

"Цього можна уникнути. У Європи є унікальний партнер, який вже пройшов глибоку військову трансформацію в найскладніших умовах... Україна довела, що ефективність у сучасній війні визначається не окремими технологіями, а системами, в яких вони застосовуються", – пишуть журналісти.

Вони додали, що щоб отримати вигоду від інновацій, необхідно вміти швидко тестувати нове обладнання на полі бою, інтегрувати його в системи управління та контролю, а також щодня вдосконалювати його, використовуючи зворотний зв'язок з передової.

"Військова культура України, що характеризується швидкою адаптацією, міжсистемною сумісністю та прийняттям рішень на основі даних, є, мабуть, найціннішим уроком, який країна може дати решті Європи. Це вимагає нової філософії ведення війни, що відображає мінливу технологічну динаміку поля бою XXI століття", – підсумували журналісти.

Українська зброя

Нещодавно видання Business Insider написало, що українські виробники озброєння все активніше виходять на міжнародний ринок і заявляють, що головний козир їхньої продукції – не випробування на полігонах, а реальний бойовий досвід проти російської армії.

Раніше норвезький фахівець Фабіан Хофман заявляв, що українські далекобійні засоби ураження можуть стати єдиним життєздатним варіантом для Європи в найближчій перспективі.

