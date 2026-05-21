Чому піраміда Хеопса не розвалилася за 5 тисяч років: вчені назвали причину

Технологій прибульців в піраміді досі не знайшли, а от докази високого інтелекту стародавніх єгиптян - так.

Піраміда Хеопса в Гізі - одна з найстаріших споруд на планеті і єдине із Семи чудес стародавнього світу, що дійшло до наших днів. Нове дослідження виявило одну з важливих причин його вражаючої довговічності. Про це пише Reuters.

Вчені вирішили оцінили структурну динаміку піраміди, тобто її здатність витримувати коливання і вібрації природного та штучного походження. Для вимірювання використовували високочутливі сейсмометри. Вимірювання проводили у 37 місцях у піраміді та навколо неї. Дослідження показало, що піраміда демонструє надзвичайно однорідну та стабільну структурну реакцію на природні фонові коливання.

Вчені вважають, що надзвичайної сейсмостійкості піраміді надає її широка основа, низький центр ваги, симетрична конструкція та деякі особливості внутрішньої конструкції, включаючи внутрішні камери, що притупляють посилення вібрації. При цьому сама піраміда збудована на суцільній вапняковій породі.

"Стародавні єгипетські будівельники явно володіли практичними знаннями, пов’язаними зі стійкістю, поведінкою фундаменту, розподілом маси та передачею навантаження", – каже сейсмолог та старший автор дослідження Асем Салама.

За словами науковця, він не готовий стверджувати, що стародавні архітектори проектували піраміду з урахуванням можливості землетрусів, але зрештою їхні архітектурні та геотехнічні рішення "природним чином створили конструкції з винятковою довгостроковою стійкістю".

На те, що це не була випадковість, вказує довгий період спроб і помилок стародавніх архітекторів, від якого до наших днів дійшли числені недосконалі піраміди, що передували появі піраміди Хеопса.

