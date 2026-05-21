Дрони 'різатимуть' логістику росіян ще краще: Hornet підвісили до аеростату (відео)

Українські безпілотники останнім часом влаштовують справжню "різанину" російській логістиці.

Компанія KettleTech Labs оприлюднила відео випробувань нового аеростата, призначеного для скидання ударних безпілотників Hornet від американської Swift Beat, які використовує Україна. Про це повідомляє Defense Express.

На оприлюдненому відео видно, що аеростат із безпілотником Hornet піднявся на висоту близько 8250 м, після чого автономно здійснив його скид. Після відокремлення дрон автоматично стабілізувався, перейшов у режим планерування та зрештою впав на землю за 42 км від точки запуску.

На момент падіння Hornet мав 95% заряду батареї. Тобто після 42 км планерування він міг продовжити політ з увімкненим власним двигуном.

Точну дальність польоту Hornet наразі не розкривають, однак у мережі є згадки про дальність близько 150 км із бойовою частиною масою 4–5 кг та загальною вагою дрона приблизно 15 кг.

Таким чином, у поєднанні із запуском з аеростата Hornet, ймовірно, зможе уражати цілі на відстані близько 190–200 км.

Водночас ніщо не заважає аеростату здійснити скид дрона ще далі від точки запуску – для цього потрібно лише правильно розрахувати напрямок вітру та висоту польоту. Сам процес скидання також відбувається автоматично, без участі оператора – заздалегідь заданою висотою, геозоною або таймером.

У поєднанні з встановленням на борт Hornet антени супутникового зв’язку Starlink, випадки використання якої вже фіксувалися на фронті, дальність дії цього безпілотника у зв’язці з аеростатом фактично стає майже необмеженою та залежить переважно від напрямку вітру й зони покриття Starlink.

Аеростат дає змогу не лише збільшити дальність польоту Hornet, а й зберегти заряд його батареї для виконання різкіших маневрів або підтримання вищої швидкості на фінальному етапі атаки цілі.

Ще однією важливою перевагою скидання з аеростата є суттєве ускладнення перехоплення Hornet під час польоту до району цілі. Річ у тім, що і сам дрон, і аеростат мають малу ефективну площу розсіювання та практично не випромінюють тепла за вимкненого двигуна.

Через це їх надзвичайно складно виявити, а для перехоплення противнику, ймовірно, доведеться застосовувати дорогі зенітні ракети, вартість яких значно перевищує ціну самого безпілотника.

Україна нарощує удари по РФ

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, українські сили з кінця 2025 року системно нарощують кількість ударів по тиловій інфраструктурі російських військ на тимчасово окупованих територіях, а починаючи з березня 2026 року інтенсивність таких атак зросла ще більше.

Для ударів Україна застосовує зокрема нове покоління середньодалекобійних безпілотників Hornet.

Загалом, на думку фахівців аналітичного центру Atlantic Council, Україна дедалі впевненіше бере ініціативу у війні безпілотників проти Росії, завдаючи ударів по ключових об’єктах як на фронті, так і глибоко в тилу РФ.

