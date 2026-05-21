Греція зажадала від України вибачень та пояснень щодо морського дрона, – CNN

Греція зажадала від України гарантій через невідомий дрон біля острова Лефкада, ведеться розслідування.

Влада Греції зажадала від України офіційних пояснень після інциденту з безпілотним морським апаратом, який виявили біля узбережжя острова Лефкада в Іонічному морі. Афіни називають ситуацію "особливо серйозною" і заявляють про загрозу безпеці судноплавства в Середземномор'ї, пише CNN.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас заявив, що Київ повинен надати гарантії недопущення подібних випадків у майбутньому.

"Вона повинна принести нам свої найглибші вибачення. І крім вибачень, вона повинна надати нам абсолютні гарантії, що подібне більше не повториться в цьому регіоні", – підкреслив Дендіас.

Відео дня

За його словами, йдеться не тільки про політичний інцидент, а й про потенційну загрозу для цивільного судноплавства.

"Скільки б загиблих ми оплакували? І наскільки це допустимо в Середземномор'ї?" – заявив глава грецького Міноборони.

Що сталося

8 травня біля південного узбережжя острова Лефкада грецькі служби виявили морський безпілотний апарат. За даними місцевої влади, пристрій нібито ідентифікували як український морський дрон Magura V3.

Після цього до розслідування долучилися Міністерство національної оборони Греції, військово-морські структури та фахівці з знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Однак пізніше українська компанія Uforce спростувала причетність до знайденого апарата. Представники компанії заявили, що модифікації Magura V3 взагалі не існує, а виявлений об'єкт не має відношення до українських морських дронів.

Афіни поки чекають на результати розслідування

Прес-секретар МЗС Греції Лана Зохіу назвала те, що сталося, "особливо серйозним інцидентом" і підкреслила, що остаточна реакція Афін залежатиме від висновків військових:

"Після отримання офіційного висновку Генерального штабу національної оборони Міністерство закордонних справ вживе необхідних заходів та офіційних кроків на двосторонньому та міжнародному рівнях".

За її словами, зараз між сторонами тривають консультації.

Чому ця історія викликає питання

На даний момент публічних доказів того, що апарат дійсно був українським дроном Magura, представлено не було. Крім того, експерти звертають увагу, що подібні морські безпілотники здатні дрейфувати на значні відстані після втрати зв'язку або технічної несправності.

При цьому українські морські дрони раніше застосовувалися виключно проти російських військових цілей у Чорному морі в рамках війни, розв'язаної Росією проти України.

Морські дрони та системи – новітні розробки

Раніше видання Defence 24 повідомило, що в Польщі успішно випробували підводний дрон Pirania, призначений для проведення спостережних місій на підводних комунікаціях у Балтійському морі. Апарат був створений спільно вченими Гданського політехнічного університету та фахівцями компанії Radmor.

Також у США випробували систему протиповітряної оборони BRAWLR, яка раніше пройшла бойове тестування в Україні. Ці системи можуть встановлюватися на морські безпілотні платформи з метою перехоплення ударних дронів типу "Шахед".

Вас також можуть зацікавити новини: