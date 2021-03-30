Порушників тиші оштрафують на 510-1190 гривень.

Державна екологічна інспекція в посиленому режимі контролюватиме дотримання "сезону тиші", який пройде з 1 квітня по 15 червня в якості природоохоронного заходу.

Про це повідомляється на сайті відомство.

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"З 1 квітня по 15 червня в Україні діє «сезон тиші», під час якого заборонені стрілянина, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспорті. Держекоінспекція здійснюватиме посилені заходи контролю за дотриманням обмежень", - сказано в повідомленні.

За словами голови Держекоінспекції Андрія Мальованого, особливу увагу буде приділено захисту територій природно-заповідного фонду. Адже саме там живуть рідкісні види тварин, відтворення популяції яких є надзвичайно важливим.

Він також зазначив, що для громадян-порушників штрафи становлять 510-850 гривень, а для посадових осіб - 850-1190 гривень.

За словами глави ДЕІ, сьогодні близько мільйона видів тварин і рослин по всій планеті під загрозою зникнення.

«Для нашої країни ця проблема надзвичайно актуальна. Якщо в 1980 році в Червону книгу було занесено всього 85 видів тварин, то зараз - вже 687. Тому треба створити максимально сприятливі умови для відтворення їх популяції. Одна з таких умов - це тиша. Сезон тиші в наших лісах настає з 1 квітня і триває по 15 червня», - сказав Мальований.

Він додав, що тиша - це максимальне наближення лісу до свого природного стану, коли діяльність людини не впливає на тваринний світ. Тільки так дорослі тварини зможуть захистити і виростити своє потомство і тоді буде збережений баланс відтворення, а з ним і біорізноманіття тваринного світу.

Довідка УНІАН. "Сезон тиші" - це природоохоронний Захід, запроваджений до виконання в Україні на законодавчому рівні (стаття 39 Закону України "Про тваринний світ"). Проводиться в нашій країні з 2016 року.

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Автор: Бредіхіна Ганна