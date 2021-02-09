Вчені зосередилися на умовній повсякденній температурній аномалії, тобто різниці між середньодобовою і середньомісячною температурами.

Температурні аномалії безпосередньо впливають на економічне зростання країн. До такого висновку прийшли вчені з Потсдамського університету оцінивши поведінку макроекономічних показників в 1537 регіонах 76 країн на тлі кліматичних змін з 1979 по 2018 роки.

Про це повідомляє Nature Climate Change.

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Як пише видання, вчені зосередилися на умовній повсякденній температурній аномалії, тобто різниці між середньодобовою і середньомісячною температурами.

Цей показник дозволяє відстежити зміну клімату більш детально, ніж зміна середньорічної температури.

Автори використовували дані наукових публікацій, ERA5, Світового банку та ISIMIP, які включали близько 29000 спостережень по всьому світу.

Відхилення фактичної середньодобової температури в регіоні від прогнозованої середньої температури за місяць з 1978 по 2018 роки в усьому світі супроводжувалися падінням економічного зростання.

У високих широтах і країнах з високим рівнем доходів зростання знижувалося приблизно на п'ять процентних пунктів, а в бідніших країнах і низьких широтах падіння становило вже 12 процентних пунктів.

Згідно з результатами дослідження, щоденна мінливість температури має лінійний негативний вплив на темпи економічного зростання у всіх регіонах. При цьому в таких країнах як Росія або Канада, де різниця між температурами самого жаркого і холодного місяців може досягати 40 градусів Цельсія, занепад становив лише три процентних пункти.

У Колумбії та Індонезії, де сезонні перепади температур не перевищують три градуси Цельсія, падіння становило понад 10 процентних пунктів. Загалом падіння економічного зростання коливалося від 0 (у північних широтах) до 12 (у низьких широтах) процентних пунктів і було сильнішим у країнах з низькими доходами на душу населення.

Прогноз ВООЗ

За прогнозами ВООЗ, у 2030-2050 роках зміна клімату стане причиною додаткових 250 тис. смертей на рік. Глобальне потепління спричинить низку масштабних проблем, у тому числі й в Україні.

Українським ґрунтам не вистачатиме вологи, а клімат у нашій країні все більше наближатиметься до середземноморського. У перспективі в Україні можна буде вирощувати мандарини.

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Автор: УНІАН