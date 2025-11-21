Орбан боїться поразки на виборах і готує економіку Угорщини до кризи, - Bloomberg

Інвестори вказують, що Орбан може вдаватися до політичних маніпуляцій.

У квітні наступного року в Угорщині мають відбутися парламентські вибори. Прем’єр-міністр країни Віктор Орбан, чия партія, згідно з опитуваннями, значно поступається опозиції, несподівано для всіх завів розмову про майбутню кризу в економіці Угорщини та необхідність підтримки з боку США, передає Bloomberg.

Нещодавно Орбан заявив, що Угорщині знадобиться від 10 до 20 мільярдів доларів для забезпечення фінансової стабільності. Він навіть провів паралелі з Аргентиною, яка отримала рятівне коло від президента США Дональда Трампа в розмірі 20 мільярдів доларів. Орбан заявив, що уряди та центральні банки Угорщини і США можуть "активувати" кілька видів допомоги, не озвучуючи деталей.

Однак аналітики, яких цитує Bloomberg, заявляють, що наразі немає необхідності в будь-якому негайному пакеті допомоги для угорської економіки, яка оцінюється у 220 млрд доларів.

Підготовка Орбана до краху фінансових ринків спантеличує інвесторів, які не розуміють, чого чекати далі. Вони отримують вигоду від історичного зростання вартості активів країни, яке відбувається, зокрема, за рахунок очікувань, що Орбан програє вибори. Інвестори сподіваються, що перемога опозиції допоможе Угорщині відновити доступ до більших обсягів фінансування з боку Європейського Союзу.

За результатами деяких опитувань, правляча партія Угорщини відстає від опозиції на двозначне число. А новий опозиційний рух Tisza на чолі з Петером Мадьяром робить ставку у передвиборчій програмі на стагнацію економіки Угорщини.

Таким чином, розмови Орбана про потенційну допомогу США можуть бути частиною його антикризової риторики, спрямованої на протидію проєвропейській опозиції, вважає старший валютний стратег Monex Europe.

"Розрекламований "фінансовий щит США" функціонує як політичний інструмент, а не як економічна необхідність, — сказав ван дер Лаан. - Хоча Угорщина залишається платоспроможною країною зі стабілізованими поточними рахунками, фактичною точкою тертя є зростаючий бюджетний дефіцит через витрати у виборчий рік".

Bloomberg зазначає, що тим не менш, Угорщина не мала проблем із фінансуванням, а її бюджетний дефіцит на 2026 рік, який Орбан прогнозує на рівні 5% від ВВП, є меншим, ніж очікуваний дефіцит у Румунії та Польщі.

Однак трирічний період майже нульового економічного зростання в Угорщині викликає занепокоєння, і агентство S&P Global Ratings присвоїло негативний прогноз суверенному кредитному рейтингу країни (рейтинг Угорщини BBB- і без того є найнижчим, що не відноситься до категорії "сміттєвих").

Орбан описав потенційну допомогу від США як спосіб зменшити залежність від ЄС, адже блок, посилаючись на корупцію та проблеми з дотриманням верховенства права в країні, відмовився надати Угорщині фінансування на суму в мільярди євро.

Він також неодноразово зображував міжнародних банкірів як страховиськ, водночас представляючи себе гарантом стабільності проти глобальних ризиків, включаючи війну Росії в Україні.

"Згідно з логікою банкірів, вони хочуть забрати у людей більше грошей на користь нібито ширшої макроекономічної та фінансової стабільності", – сказав Орбан в ефірі громадського радіо. Прем'єр-міністр заявив, що він зосереджений на добробуті угорців, а не на "цифрах".

Втім, Рафаелла Тенконі, старший економіст Wood & Co., сказала, що розмови про кризу – це лише передвиборча риторика.

"Вибори викликають сильну поляризацію, тому певний вплив результатів на ринок є ймовірним, але, з огляду на поточну ситуацію, я не очікую турбулентності напередодні виборів", – сказала вона.

Є прецедент, коли вибори в Угорщині викликали валютну турбулентність. Витрати на передвиборчу кампанію під час попередніх парламентських виборів у 2022 році сприяли падінню форинта до рекордно низького рівня, хоча тоді Орбан стикався з набагато менш потужною опозицією, ніж зараз.

Конфлікти Орбана всередині Угорщини та в межах ЄС

Проблеми Орбана з місцевим Центробанком були пов’язані зі спробами його уряду змусити регулятор знизити облікову ставку. Тодішній голова Центробанку Міхай Варга до цього багато років займав крісло міністра фінансів в уряді Орбана. На посаді голови регулятора Варга рішуче відкидав вимоги Орбана зменшити облікову ставку.

Всередині ЄС Орбан є найбільш послідовним та жорстким критиком надання Україні фінансової підтримки Європи для протидії російській агресії. Нещодавно він скористався корупційним скандалом довкола компанії "Енергоатом", аби виправдати свою проросійську позицію. Орбан постійно покладає на Україну та Європу відповідальність за війну.

