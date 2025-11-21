Росія не обмежиться Україною, якщо українці складуть зброю, переконаний генерал.

Українська армія виснажена роками війни, тоді як Росія зберігає чисельну перевагу за рахунок свого масштабу. Однак для Заходу це не привід списувати українців з рахунків, особливо зважаючи на те, що станеться з Європою у випадку російської перемоги в Україні. Про це в інтерв’ю Die Zeit розповів начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов.

"Ситуація дуже складна; ми справді виснажені цього року війни, але ми вживаємо всіх заходів для посилення наших підрозділів та навчання наших людей. (...) Недостатність ресурсів завжди є критичною проблемою", – заявив він.

За словами Гнатова, українське командування постійно шукає можливості продовжувати оборонну війну навіть з обмеженими ресурсами, завдаючи ворогу максимальних втрат. У цьому контексті начальник Генштабу згадав численні удари по об'єктах російського військово-промислового комплексу і нафтової промисловості.

Він зауважив, що безпосередньо на передовій бойові дії радикально змінилися через появу безпілотних систем. Україна прагне втримати за собою перевагу у цьому виді озброєнь, але росіяни намагаються вирватися вперед.

"Україна є першою країною, яка створила спеціальний вид для цих сил: Війська безпілотних систем. Противник також продовжує розвивати цей компонент. (...) Багато чого ми винайшли та впровадили вперше. Потім Росія почала наздоганяти, і здається, що вона бере гору в деяких сферах і встановлює перевагу. Поки що перевага полягає не в якості цієї продукції, а в можливості масового виробництва", – зазначив Гнатов.

Він підкреслив, що здатність України продовжувати опір агресору в значній мірі залежить від підтримки з боку міжнародних партнерів. У цьому контексті глава українського Генштабу прокоментував поширену на Заході думку, що Україна програє війну.

"Ми вже багато років перебуваємо у стані війни; ми щодня втрачаємо людей, ми втрачаємо ресурси, ми втрачаємо міста та села. Це виснажує сили людей. І відчувається помітне виснаження. Але питання слід сформулювати інакше: що станеться, якщо Україна не продовжить? Путін ухвалив багато рішень за останні роки, які показують, що Росія ще більше розширює свій військовий потенціал: протягом наступних п'яти років російський бюджет виділить понад один трильйон доларів лише на озброєння армії. Путін не обмежиться Україною", – попередив український офіцер.

Як писав УНІАН, європейські військові і дипломати вважають, що російське вторгнення в Європу – це не те, що може статися, а може й не статися. Вони попереджають, що насправді це вторгнення – лише питання часу, адже приготування Росії до нової масштабної війни не викликають сумніву.

Також ми розповідали, що Росія зруйнувала стару парадигму "ядерного миру", коли ядерна зброя розглядалася лише як засіб стратегічного стримування, який в ідеалі ніколи не повинен бути застосований. На думку аналітиків, зараз Кремль розглядає ядерну зброю, як інструмент досягнення своїх геополітичних цілей аж до прямого застосування такої зброї.

