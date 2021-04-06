Міністерство представило проект Другого національно обумовленого внеску України до Паризької угоди.

Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів пропонує скоротити до 2030 року викиди парникових газів в Україні на 65% порівняно з 1990 роком.

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Про це повідомляє прес-служба міністерства, представляючи проект Другого національно визначеного внеску України (НОВ2) до Паризької угоди, в якому будуть визначені відповідні цілі.

«Документ пропонує на загальнонаціональному рівні не перевищити в 2030 році 35% обсягів викидів парникових газів порівняно з рівнем 1990 року або, іншими словами, скоротити викиди парникових газів на 65% у 2030 році порівняно з 1990 роком», - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби, Другий національно визначений внесок України до Паризької угоди - це концепція розвитку держави для досягнення екологічно й економічно доцільних перевтілень у всіх секторах економіки: енергетиці, промисловості, транспорті, будівництві, сільському і лісовому господарствах і управлінні відходами.

Відповідно до представленого проекту, до 2030 року частка виробництва електроенергії з поновлюваних джерел енергії сонця і вітру має бути доведена до 30%.

Також має бути скорочено кількість вугільних ТЕС і закрито вугільні шахти. Крім того, документ передбачає збільшення обсягів виробництва тепла з використанням біопалива на 30%.

Лісові території повинні за десять років бути збільшені на 1 млн га, також повинні бути впроваджені найкращі практики поводження з відходами.

"Для України досягнення кліматичних цілей у всіх секторальних політиках сприятиме не тільки зниженню викидів парникових газів, а й створить значні економічні та соціальні можливості. Йдеться про поліпшення стану довкілля, зниження рівня забруднення повітря, води, землі, що позитивно вплине на здоров'я населення, а також декарбонізації всіх секторів економіки для їх конкурентного розвитку", - цитує прес-служба міністра захисту довкілля і природних ресурсів Романа Абрамовського.

Шкідливі викиди в Україні

Паризька кліматична угода встановила спільну мету - утримати зростання середньої світової температури на рівні нижче 2 °C. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, середня температура на планеті вже піднялася на 1,2 °C. Останнє десятиріччя виявилося найспекотнішим за час метеорологічних спостережень.

Щоб запобігти катастрофічним кліматичним змінам в 2015 році було підписано Паризьку угоду. Україна стала однією з перших європейських країн, що її ратифікувала.

Україна взяла на себе зобов'язання представити Національно визначений внесок до Паризької угоди. Після схвалення документа урядом, він буде представлений в Секретаріаті Рамкової конвенції ООН про зміну клімату для виконання Україною міжнародних зобов'язань.

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Автор: Бредіхіна Ганна