'Такого ще не бачили': гігантський кит влаштував українським полярникам 'прощальне шоу' (фото)

Біологи готувалися проводити дослідження, аж раптом велетень почав стрибати.

В Антарктиці гігантський горбатий кит влаштував українським полярникам справжнє "шоу" - зробив понад півсотні стрибків поспіль. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

"Погляньте, яке "прощальне шоу" влаштував горбатий кит учасникам 30-ї експедиції. Під час зустрічі з вченими він зробив… понад 50 стрибків поспіль", - наголошують дослідники, які оприлюднили відповідні фото.

У центрі пояснили, що команда 30-ї УАЕ завершує роботу на станції "Академік Вернадський", тож її учасники роблять фінальні виходи в океан для виконання завдань. Тоді полярники двома човнами вирушили на південь від острова Галіндез, де розташована українська станція. Один екіпаж працював між групою островів Берселот та островом Дарбу. Саме там вдалося зустріти групу горбатих китів і взяти біопсію, йдеться у повідомленні.

Повертаючись назад, полярники побачили ще двох горбанів. Біологи готувалися проводити дослідження, аж раптом один із велетнів почав стрибати і "не міг зупинитися".

"За зимівлю нам щастило постійно спостерігати китоподібних - горбанів, смугачів, косаток. Але цю зустріч ми точно запам’ятаємо на все життя! Кит зробив понад пів сотні стрибків поспіль - такого ніхто з нас ще не бачив", - розповіла біологиня Зоя Швидка.

За її словами, горбань встиг показати різні типи стрибків. Зокрема, повні, коли тварина перевертається навколо своєї осі у повітрі. Також - часткові, коли кит вистрибує лише частиною тулуба та стрибки боком.

За словами Швидкої, "шоу" тривало близько години, протягом якої дослідники робили фото і відео з дрона. Можливо, "вистава" велетня тривала б і більше, але полярникам треба було повертатися на станцію. Вона відзначила:

"Тим паче, крім "перегляду виступу", ми виконали й безпосередню роботу - зазнімкували хвіст кита для його верифікації у світовій базі даних".

У науковому центрі додали, що контент належить біологиням Зої Швидкій та Юлії Іванчиковій, човном керував сисадмін Євген Шаталов.

Поведігка горбатих китів

Нагадаємо, горбаті кити, яких називають "горбанями", полюють на криль за допомогою сітки з бульбашок, до якої заганяють здобич. Дослідники пояснюють, що за допомогою бульбашкової сітки ссавці змушують криль та рибу скупчуватися, заганяючи здобич у пастку. У полюванні беруть участь від кількох до двох десятків китів. Процес потребує постійної синхронізації та комунікації, що свідчить про високий інтелект тварин.

