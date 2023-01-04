Вчені сподіваються, що бурі ведмеді повертаються на постійне проживання на території Чорнобильського біосферного заповідника.

У 2022 році на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника знову зафіксували присутність бурого ведмедя.

Як повідомляється на сторінці заповідника у Facebook, торік ведмедя зафіксували фотопастки у південній частині заповідника. Це вже друга підтверджена візульно поява цього великого ссавця на території Чорнобильського заповідника.

"Як і в 2020-му, в 2022-му році ми знову зафіксували на заповідних територіях ведмедя бурого. Сподіваємося, що ця особина залишиться тут на постійно", – повідомили співробітники заповідника.

Вони нагадали, що фотомоніторинг великих ссавців на цій території був розпочатий у 2020 році в рамках проекту "Полісся – дика природа без кордонів", який релізується в партнерстві з Франкфуртським зоологічним товариством в Україні (FZS Ukraine).

Того ж року на території заповідника вперше сфотографували бурого ведмедя.

У 2022 році через окупацію та бойові дії дослідження призупинились. Але на початку літа роботу офісу біосферного заповідника в Чорнобилі відновили та, враховуючи вимоги безпеки й режиму, наукові дослідження було продовжено.

Бурі ведмеді в Україні

До 17-го століття ареал цього найбільшого хижака охоплював усю лісову та лісостепову зони території сучасної України. Однак внаслідок антропогенного перетворення природного середовища на початку 20-го століття ведмідь зберігся лише в Карпатах.

Про його появу в зоні відчуження ЧАЕС почали говорити у 2001-2002 роках. Проте ознак постійної присутності виду на території тоді виявлено не було.

У 2010 році було зафіксовано "задири" ведмедя на стовбурі сосни, ідентифіковані кваліфікованими зоологами. У 2014-2016 роках співробітники НДУ "Чорнобильський центр" за допомогою фотопасток отримали достовірні свідчення присутності виду. Однак до 2020 року не було достовірної інформації щодо статусу присутності ведмедя – це резидентні особи чи "гості", їх чисельність та інше.

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