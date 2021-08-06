Президент України підписав закон про посилення відповідальності, бо неконтрольоване видобування корисних копалин спостерігається фактично на всій території України.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який затверджує кримінальну відповідальність за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення. Тепер за такі дії зловмисникам будуть присуджувати штрафи та позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначається у повідомленні, необхідність прийняття закону зумовлена тим, що випадки неконтрольованого видобування корисних копалин місцевого значення спостерігаються фактично на всій території України, при цьому відновлення порушених земель до стану, придатного для використання у сільському, лісовому господарстві, потребує чималих зусиль.

Раніше передбачена за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення відповідальність була малоефективною. Водночас підписаний президентом закон визначає таку діяльність як кримінальне правопорушення та посилює відповідальність за неї.

Читайте такожУ протистоянні екоактивістів з МГЗ міністр юстиції зайняв сторону російського олігарха - експертВідповідно до закону, тепер порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 тис. 500 до 13 тис. 600 грн) або обмеженням чи позбавленням волі на строк до двох років.

Якщо вартість незаконно видобутих копалин у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян або незаконно видобуваються корисні копалини загальнодержавного значення, передбачене покарання у вигляді штрафу на суму від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 85 тис. грн) або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Якщо такі дії вчинені організованою групою або в загальнонебезпечний спосіб, спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Читайте такожНа Тернопільщині палій сміття відшкодує 175 тисяч гривень збитків за лісову пожежуКрім того, в Кодексі України про адміністративні правопорушення за самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право власності на надра, відтепер передбачене накладення штрафу у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів на громадян (від 1 тис. 700 до 3 тис. 400 грн) і від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (від 3 тис. 400 до 8 тис. 500 грн) – на посадових осіб.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський підписав закон про заборону продажу ліків дітям до 14 років.

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Автор: Катерина Гірник