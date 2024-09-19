Щодо води у річці Сейм повідомляється, що на Сумщині зберігається погіршення її якості у верхніх пунктах моніторингу.

В Чернігівській області зафіксовано покращення якості води у річці Сейм, тому загрози для водозабезпечення Київщини немає, запевнили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

У повідомленні зазначається, що 19 вересня якість води у річці Десна у місцях водозаборів на Київщині у межах норми. "Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано", - деталізували у відомстві.

"Тож якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил", - зазначають у Міндовкілля.

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Щодо води у річці Сейм повідомляється, що на Сумщині зберігається погіршення її якості у верхніх пунктах моніторингу. "Ймовірне джерело забруднення – на території Росії. Найгірші показники фіксуються на ділянці сіл Пруди – Мутин", - констатують фахівці.

При цьому у Міндовкілля інформують, що на Чернігівщині відбувається покращення якості води річки Сейм.

Результати вимірювань проб води в Десні на Чернігівщині свідчать, що якість води річки Десна також покращилась у всіх пунктах.

Забруднення річки Сейм

Наприкінці серпня було виявлено забруднення річки Сейм, через що стався масовий мор риби. Зокрема, станом на 5 вересня на території Чернігівської області зібрано 10,7 тонни загиблої риби, у Сумській області – понад 12 тонн. Українські фахівці заявили, що забруднення річки сталося на території Росії і за течією брудна вода спустилася з Сейму в Десну. Українські фахівці встановили джерело забруднення річок Сейм та Десна.

Міндовкілля проводить заходи з очищення вод річок в межах України.

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