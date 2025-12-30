У Франції поки не вийшло відмовитися від пластикових стаканчиків

Крайній термін використання одноразових пластикових стаканчиків перенесено на чотири роки.

Уряд Франції у вівторок на чотири роки, до 2030 року, відклав заборону на одноразові пластикові стаканчики. Як пише Euractiv, причиною стали труднощі з пошуком альтернатив.

З 1 січня 2026 року у Франції мала набути чинності заборона на використання одноразових пластикових стаканчиків. Однак в уряді пояснили, що з технічних причин виключити їх використання не вийде і тому термін було перенесено.

У 2028 році буде проведено новий огляд прогресу, досягнутого у заміні одноразових пластикових стаканчиків. Попередньо заборона набуде чинності 1 січня 2030 року. Але й тоді компанії матимуть 12 місяців перехідного періоду, щоб позбутися своїх запасів.

Видання нагадало, що протягом останнього десятиліття Франція поступово запроваджує заборони на одноразові пластикові вироби. Зокрема, з 2022 року заборонені поліетиленові пакети для вантажів вагою менше 1,5 кілограма (в основному фруктів та овочів).

Законом встановлено 2040 рік, як крайній термін для відмови від усіх одноразових пластикових виробів. Причина в екології, оскільки пластик забруднює річки та океани.

Але урядове агентство із захисту прав споживачів DGCCRF у звіті, опублікованому минулого року, заявило, що майже п'ята частина з приблизно 100 компаній, які воно перевірило у 2023 році, порушували правила щодо виробництва або використання одноразових пластикових виробів.

Слідчі заявили, що деякі компанії продавали продукти у пластиковому пакуванні, а деякі змінили назву товару, намагаючись обійти заборону.

Заборона пластикового посуду - більше новин

Нагадаємо, що у Євросоюзі планують відмовитися від використання пластикового посуду, соломинок, а також кріплень для повітряних куль з пластику. Крім того, планується обмежити використання пластикових упаковок для їжі. Таким чином планується зменшити кількість пластикового сміття, яке не підлягає переробці.

В Україні також розробляються плани для обмеження одноразового пластикового посуду, виробленого з матеріалів, що не розкладаються та не переробляються. Також введені в дію обмеження на використання пакетів з пластику.

