Новий аналіз підтверджує "безпрецедентний" рекорд, про який повідомили вчені Європейського Союзу та організації Об'єднаних Націй.

Минулий рік був найспекотнішим з коли-небудь достовірно зареєстрованих у світі, з величезним відривом, підтвердили американські вчені.

Як пише The Guardian, дослідники намагаються пояснити тяжкість спеки і те, що вона віщує кліматичну кризу, що розгортається. Минулий рік був найгарячішим у світі за всю історію, починаючи з 1850 року, згідно з аналізом, опублікованим одночасно НАСА і Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень в п'ятницю, з рекордно високим рівнем температури океану і новим мінімумом площі морського льоду в Антарктиці.

Гобальна температура в минулому році була в середньому на 1,35°c (2,4 F) вище, ніж в доіндустріальну епоху, що трохи менше, ніж підвищення на 1,48°c (2,6 F), яке показали вчені ЄС, які також виявили, що 2023 рік був найспекотнішим.

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В окремому аналізі 2023 року, опублікованому в п'ятницю Berkeley Earth, температура цього року на 1,54°C вище доіндустріального періоду, що перевищує межу потепління на 1,5°c (2,7 F), яку країни погодилися дотримуватися, щоб уникнути катастрофічних наслідків глобального потепління.

Спалювання викопного палива та вирубка лісів призвели до надзвичайного потепління, яке послідувало за низкою спекотніших, ніж зазвичай, років за останні десятиліття. Кожне десятиліття за останні 40 років було теплішим, ніж попереднє, причому останні 10 років становили найгарячіші 10 років, коли-небудь зафіксовані. Рекордна спека в минулому році була додатково викликана Ель-Ніньо, періодичним кліматичним явищем, яке нагріває деякі частини Тихого океану і підвищує глобальні температури.

Однак навіть з урахуванням цих відомих факторів вчені були приголомшені суворістю 2023 року, який спочатку слідував очікуваному довгостроковому потеплінню, перш ніж побачити рекорд за рекордом, побитим у другій половині року. Минулого року побитий попередній температурний рекорд, встановлений у 2016 році, на 0,15°c (0,27 F), що є величезним відривом з точки зору клімату.

"Нам дуже важко пояснити, чому 2023 рік був таким теплим. Те, що сталося минулого року, було безпрецедентним і викликає занепокоєння. Це перший рік, коли я це роблю, і я набагато менш впевнений у своїй здатності пояснити, що відбувається", - сказав Гевін Шмідт, директор Інституту космічних досліджень Годдарда НАСА.

Шмідт сказав, що необхідно буде оцінити подальші дослідження та результати наступних років, щоб побачити, чи є інші важливі фактори, але невизначеність викликає занепокоєння.

Він додав, що 2024 рік з ймовірністю 50 на 50 стане найспекотнішим за всю історію спостережень через піку Ель-Ніньо і що ймовірність залишитися в межах потепління на 1,5°, що, за словами вчених, важливо для запобігання катастрофічних хвиль тепла, повеней і посух.

"Ми залишаємо на планеті геологічний слід, який раніше вдавалося, мабуть, тільки ціанобактеріям. Це велика справа. Найбільшим фактором, який змінив наш клімат, є викиди парникових газів, і дуже важливо розуміти, що довгострокові тенденції викликані нашою діяльністю", - сказав Шмідт.

Глобальне потепління - останні новини

У 2023 році на Землі було так жарко, що ще до кінця року Всесвітня метеорологічна організація оголосила його найтеплішим за всю історію спостережень. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час кліматичної конференції в Дубаї.

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