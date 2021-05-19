Берлінський зоопарк зіткнувся з інцестом у програмі розведення полярних ведмедів, тому що в Москві переплутали ведмедиць.

Батьки знаменитого білого ведмежа Герти виявилися братом і сестрою.

Про це повідомили в зоопарку Фрідріхсфельде у Берліні, де у 2018 році народилася дівчинка.

Маму і тата Герти - ведмедів Тоню і Володю - у 2013 році привезли з Росії спеціально для європейської програми розмноження білих ведмедів. Однак тепер з'ясувалося, що насправді вони - брат і сестра, а це означає, що Герта є плодом інцесту.

Вперше невідповідність у старих документах Тоні виявила минулого року біолог Московського зоопарку Марина Галещук. Тоню - сестру Володі - переплутали з іншою ведмедицею, яка народилася майже в той же час у 2009 році, що й Тоня. Перед поїздкою до Німеччини Тоня була разом із нею на карантині в Москві.

Згодом генетичний аналіз підтвердив, що батьки Тоні не білі ведмеді Унтай і Мурма, як вважалося раніше, а Врангель і Симона - тобто батьки Володі, який з'явився на світ у Москві у 2011 році.

У зоопарку були шоковані результатами аналізів і кажуть, що якби знали, не допустили б розмноження Тоні та Володі.

"Ця серйозна помилка - гідний жалю крок назад для ретельної роботи, проведеної європейською програмою природоохоронного розведення. Зараз важливо винести уроки з таких помилок", - зазначив директор зоопарку Андреас Кнірім.

Тепер заради збереження біорізноманіття Тоні більше не дозволять брати участь у програмі розмноження. Однак поки що вона зможе залишитися в Берліні разом із донькою. Фахівці кажуть, що Герта здорова і, можливо, кровозмішання не вплинуло на неї негативно.

Показово, що до народження Герти у Тоні вже було кілька спроб стати матір'ю, але її дитинчата вмирали в перші тижні життя. Науковці вважають, що в цьому, можливо, винне й кровозмішання, хоча смертність серед новонароджених білих ведмедів не рідкісне явище.

Що відомо про Герту

Тримісячного безіменного білого ведмежа, народженого у грудні 2018 року в зоопарку Берліна, вперше показали публіці навесні 2019-го.

Згодом маляті придумали ім'я - Герта, адже однойменний футбольний клуб вирішив спонсорувати потомство білих ведмедів у зоопарку.

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Переклад: Катерина Комолова