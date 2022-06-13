Судно з 18 тисячами тонн української кукурудзи йшло через Балтійське море.

Перше судно з українською кукурудзою прибуло в порт на північному заході Іспанії. Корабель йшов через Балтійське море

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що перша партія української кукурудзи склала 18 тисяч тонн.

"Це перша партія українського зерна, яка досягла північного заходу Іспанії по морю, використовуючи новий морський маршрут, відкритий в Балтійському морі, щоб уникнути блокади російським флотом портів України на Чорному морі з початку війни", - заявили виробники кормів для тварин Agafac.

За словами директора компанії Бруно біде, Agafac зазвичай імпортує 40% кукурудзи з України щорічно з січня по червень загальним обсягом в 1 мільйон тонн кукурудзи.

Зазначається, що кукурудза виїхала із Західної України у вантажівках до Польщі та Румунії, після чого зерно завантажили на корабель у польському порту Свіноуйсьце в Балтійському морі.

Блокада українських портів - що відомо

Україна не може експортувати аграрну продукцію через те, що російські військові кораблі в Чорному морі блокують проходження торгових суден.

Зокрема, в Україні у квітні вдалося експортувати 1 млн 90 тис.тонн зерна, тоді як у березні цей показник становив лише близько 200 тис. тонн. До війни аграрії експортували близько 5 млн тонн на місяць.

У свою чергу заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко пов'язав питання про відкриття російською стороною доступу до портів в Україні з можливістю зняття санкцій з російського експорту, введених Заходом.

При цьому в ООН заявили, що якщо Одеський порт не буде розблоковано, це посилить продовольчу кризу. Якщо ситуація не вирішиться, то кількість людей на межі голодної смерті досягне 323 мільйонів чоловік.

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