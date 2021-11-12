Деякі овочі після завершення сезону почали дешевшати в Україні, а деякі почали рости в ціні. Йдеться про томати та буряк.
Про це пише EastFruit.
Українців здивувало зниження ціни на тепличні томати. Найчастіше вони дорожче, ніж з грядки. Причиною такої ситуації стали великі обсяги товару, але низької якості.
Українські тепличні комбінати пропонують томати по 20-27 грн/кг, а це на 18% дешевше, ніж тиждень тому. При цьому імпортні томати відвантажують по 22-30 грн/кг, що приблизно на 14% дешевше, ніж перші партії. Якщо порівнювати ціни на тепличний томат в Україні з минулим роком, то вартість в середньому на 10% нижче.
Читайте такожВ Україні злетять ціни на мед-прогнозЦіни на буряк
Раніше EastFruit повідомляв, що ціни на столовий буряк поповзли у верх, всупереч низькому попиту. Причиною тому став дефіцит овоча. З початку тижня буряк додав в ціні приблизно 17% й обійдеться в середньому 6-8 грн/кг. Виробники пропонують коренеплід приблизно у 2,2 раза дорожче, ніж минулого року.
Ціни на картоплю
В Україні в листопаді повинні стабілізуватися ціни на картоплю, оскільки стане зрозуміло, якої якості продукція закладена в сховища.
Експерт пояснив, що в північних регіонах, де зосереджено вирощування середньопізніх та пізніх сортів, була тривала спека при відсутності опадів. На заході ситуація дещо краща.