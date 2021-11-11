Регулятор пояснив, що у сповільненні споживчих цін є кілька причин.

Нацбанк прокоментував дані Держстату про зниження споживчої інфляції у жовтні до 10,9% у річному вимірі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті регулятора.

До 13,2% зросли ціни на непродовольчі товари. Через високі тарифи на енергоносії підвищились ціни на макаронні вироби й молочну продукцію.

Швидше зростали ціни на крупи, а вартість послуг (ресторани, страхування авто, перукарні, салони краси) зросла на 9,6%. Сповільнилося здешевлення туристичних послуг.

Читайте такожСтало відомо, який популярний серед українців продукт підробляють найчастішеПрискорилися темпи зростання цін на фармацевтичну продукцію та на товари для особистого догляду. Водночас поглибилося падіння цін на автомобілі, а також на одяг та взуття внаслідок зміцнення гривні.

Тоді як ціну на цукор стабілізував високий врожай буряків. Завдяки врожаям яблук поглибилося здешевлення фруктів і зміцнилась гривня.

Вартість м’яса і молока продовжила зростати через несприятливу ситуацію в тваринництві та високі ціни на енергоносії.

У НБУ пояснили, що у сповільненні споживчих цін є кілька причин:

зміцнення гривні (що, зокрема, позначилося на цінах імпортної продукції);

надходження на ринки нового врожаю (який насамперед вплинув на зниження темпів подорожчання продовольчих товарів);

вичерпання ефектів низької бази порівняння.

"У першому півріччі минулого року ціни на багато товарів перебували на рекордно низькому рівні з огляду на низький попит через розгортання коронакризи. А вже у другому півріччі 2020 року він стрімко відновився, що й прискорило інфляцію", – зауважують у Нацбанку.

Тому зростання цін за півроку на тлі низької бази порівняння було відчутнішим.

Прямий ефект на невисокі темпи зниження інфляції мала не тільки енергетична криза, а й, зокрема, зростання виробничих витрат бізнесу на енергію призвело до підвищення вартості товарів.

У Нацбанку також стверджують, що Україна вже пройшла пік зростання споживчих цін.

"Надалі інфляція знижуватиметься. Жовтневий прогноз НБУ передбачає сповільнення темпів зростання споживчих цін до 9,6% у 2021 році та до цілі 5% наприкінці наступного року. Як і раніше, НБУ оцінює баланс ризиків для свого базового прогнозу інфляції як зміщений вгору, особливо у 2022-2023 роках", – інформує НБУ.

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Автор: Яна Ставська