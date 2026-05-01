Помідори в Україні подешевшали: скільки коштує кілограм зараз

Вартість знижується через збільшення пропозиції від місцевих виробників.

Ціни в Україні на помідори від вітчизняних тепличних комбінатів за тиждень знизилися в середньому на 10% і досягли позначки 130–160 грн/кг.

Аналітики проекту EastFruit повідомляють, що здешевшання томатів пов’язано з сукупністю причин. По-перше, зросли вибірки в тепличних господарствах практично на всій території країни. По-друге, Україна має стабільні поставки овочів із зовнішніх ринків. Додатковим фактором стало і зниження попиту в даному сегменті.

Слід зазначити, що ціни на тепличні помідори в українських господарствах все ще в середньому на 73% вищі, ніж в кінці квітня минулого року, незважаючи на поточне здешевшання.

Тож гравці ринку очікують подальшого зниження вартості помідорів в Україні. Виробники будуть змушені опускати ціну, аби уникнути накопичення нереалізованої продукції на складах.

Ціни на помідори в супермаркетах України

Томат ваговий в Varus зараз продають зі знижкою за 109,9 грн/кг замість 179,9 грн/кг.

Кілограм томатів в "Сільпо" коштує 179 гривень.

Томати тепличні з Туреччини продають в АТБ по 179,89 грн/кг.

В Україні вперше за довгий час пішли вгору ціни на ріпчасту цибулю. Запаси в фермерських сховищах, які зберігалися ще з минулої осені, потроху закінчуються. Найбільше бракує саме якісної цибулі. Аграрії очікують, що ціни на цей овоч і далі зростатимуть.

В українських магазинах за місяць суттєво здорожчала гречана крупа. Деякі позиції додали в вартості одразу 50% за цей період. В мережах скаржаться на виробників, які підвищили ціни на гречку. Загалом крупа дорожчає ще з лютого, але до кінця березня зростання цін не було таким значним.

Вас також можуть зацікавити новини: