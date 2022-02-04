Найбільше в ціні зросла білокачанна капуста.

За останні два тижні в Україні зросли ціни на низку харчових продуктів.

Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

"Як і 2 тижні тому, рекордсменом за темпами зростання ціни стала білокачанна капуста, яка подорожчала за даний період на 11% і в середньому зараз коштує близько 21,59 грн/кг", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подорожчання капусти сталось через зменшення власного виробництва і можливість продавати її в сусідні країни за вищими цінами, ніж на вітчизняному ринку. Також збільшення вартості енергоресурсів для зберігання капусти та сезонний фактор додатково сприяли подальшому зростанню її ціни.

Через фактор сезонності та збільшення затрат на зберігання продукції за два останні тижні зростали середні ціни на полицях супермаркетів на: моркву (+10% до 14,70 грн/кг), цибулю (+7% до 15,40 грн/кг), буряк (+7% до 16,40 грн/кг) та картоплю (+5% до 9,14 грн/кг).

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Зростає в ціні і вершкове масло. Станом на 3 лютого упаковку вершкового масла вагою 200 г можна придбати за 54,46 грн/кг, що на 7% перевищує ціну 2 тижні тому.

"Така тенденція зумовлена цілою низкою факторів: зменшення виробництва вершкового масла в Україні, зростання ціни на масло в Європейському Союзі (основний імпортер даного продукту в Україну), зростання в ціні сировини для вироблення масла (молока) та інших складових собівартості", - підкреслили експерти.

За їх словами, з початком нового року почала зростати в ціні і яловичина. Якщо ціни на свинину та м’ясо птиці зростали поступово, то зараз і ціни на яловичину пішли вгору.

"За останні 2 тижні середня ціна на яловичину зросла на 6% і станом на 3 лютого 2022 року коштує 205,38 грн/кг. В Україні продовжують зменшуватися обсяги виробництва яловичини, і за результатами 2021 року таке скорочення склало 10%. Зменшення пропозиції на ринку та зростання складових собівартості, що зараз спостерігається практично за всіма статтями, неминуче призводить до зростання ціни", - проаналізували в УКАБ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, споживча інфляція в Україні у грудні 2021 року в річному вираженні порівняно з груднем 2020 року становила 10,0%.

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