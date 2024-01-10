Аграрний міністр написав листа єврокомісару з питань торгівлі.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський написав листа до єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса із застереженнями, що Варшава виступає проти торгівельних поступок для України. Зокрема, йдеться про необхідність повернення квот для окремих товарів, пише "Радіо Свобода" з посиланням на лист, який має у розпорядженні.

Зазначається, що міністр дав зрозуміти, що позиція нового польського уряду щодо проблем у торгівлі з Україною мало змінилася.

"Щодо можливого продовження торгових преференцій щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України ще на рік – хочу підкреслити, що в принципі я проти такого рішення", – йдеться у листі.

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Міністр перелічив у листі різні групи українських товарів, надмірний імпорт яких створює ринкові проблеми та загрози в Польщі. Йдеться не лише про кукурудзу, пшеницю та ріпак, але і про цукор, м’ясо птиці, яйця, ягоди (особливо заморожена малина), яблучний концентрат.

Аграрний міністр Польщі вказав, що скасування квот для українського цукру спричинило збільшення його імпорту до ЄС в 20 разів у сезоні 2022/2023.

"Негайна лібералізація імпорту сприяє не стільки економіці України, скільки збільшенню прибутків невеликої групи олігархів, які часто розташовують свій капітал за межами України", – зазначив міністр.

Він запропонував перейти до поступової взаємної лібералізації ринків між Україною та ЄС. За його словами, потрібні механізми, які будуть захищати ринки держав-членів ЄС, зокрема сусідніх держав, від подальшого зростання імпорту агропродукції з України та його негативних наслідків.

Із можливих рішень польський міністр назвав повернення квот для "найбільш чутливих товарів" – це, серед іншого, цукор, м'ясо птиці, яйця. Також, ідеться в листі, потрібно забезпечити можливість автоматичного повторного запровадження тарифів, коли імпорт перевищує певні обсяги. А ще Україна має швидше привести своє законодавство у відповідність до перелічених в Угоді про асоціацію нормативних актів ЄС.

Проблеми українсько-польської торгівлі

Раніше УНІАН писав, що в спілкуванні з журналістами Єврокомісар з сільського господарства поляк Януш Войцеховськи виступив проти продовження режиму вільної торгівлі з Україною.

Також в уряді Польщі заговорили про блокаду агроекспорту України мінімум на 20 років за умови, якщо Києву вдасться стати повноправним членом ЄС. У вересні 2023 року Польща вирішила продовжити заборону на експорт зерна з України попри рішення Єврокомісії.

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