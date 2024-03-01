В Єврокомісії переконані, що всі мають дотримуватися правил.

Євросоюз посилить перевірки перевізників, аби впевнитися, що вони дотримуються домовленостей про правила транспортування зерна з України територією ЄС. Так Єврокомісія хоче заспокоїти фермерів, що виходять на протести, пише Reuters.

Зазначається, що фермерські протести охопили не лише Польщу, але й інші країни Європи. Скарг у них багато, і невдоволення імпортом українського зерна – одна з них.

"Закриття кордонів ніколи не є гарною ідеєю, тим більше кордонів із сусідом, який так потребує зв’язку. Поки угоди виконуються правильно, проблем бути не повинно, і ми працюємо над посиленням виконання. Іншими словами, ми повинні переконатися, що [транспортні] оператори не порушують угоди, що (...) вони мають право на транзит", — сказала єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан в інтерв’ю Reuters.

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Вона зауважила, що експорт товарів автомобільним транспортом з Польщі, Румунії та Словаччини до України зростає швидшими темпами, ніж зворотній експорт з України. Це "показує, що є вигідний обмін і для прикордонних країн", - сказала Валеан.

Протести фермерів в Європі

Як писав УНІАН, польські фермери тривалий час блокують поставки українського зерна до Польщі, зокрема й того, що йде транзитом в інші регіони світу. Однак лише поляками справа не обмежується.

Ми також розповідали, що цього тижня фермери на тракторах заблокували центр Брюсселя, де зібрались аграрні міністри ЄС. Одночасно масовий протест фермерів відбувся в Мадриді. Фермери скаржаться на бюрократичні перепони, невигідні торговельні угоди, кліматичні правила та українське зерно.

У січні агресивні протестні акції в центрі Парижа влаштовували французькі фермери.

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