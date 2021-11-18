З початку 2021 року вартість літра молока в Україні зросла майже на 3 грн.

В Україні триватиме зростання цін на молочні продукти.

Про це повідомляє Agrotrend.com.ua з посиланням на прогнози експертів.

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З початку 2021 року вартість літра молока в Україні зросла майже на 3 грн, а твердого сиру – більше ніж на 40 грн.

"На ринку за кілограм вершкового масла зараз просять 250 грн, домашнього сиру – 120 грн. І це – не межа", - зазначив експерт з аграрної економіки Леонід Тулуш.

"З липня пішло подорожчання. Якщо раніше можна було купити за 10-10,2 грн молоко, сировину, зараз за 11 грн гатунок "екстра" продається – це мінімум", – пояснив експерт.

Також ескперти наголошують на те, що протягом 2021 року поголів’я корів в Україні скоротилося майже на 6% через низькі закупівельні ціни на молоко та зменшення пасовищ.

"У собівартості виробництва сирого молока десь близько 50% належить саме кормам. Далі – енергоносії та оплата праці", – пояснив аналітик Асоціації виробників молока Володимир Андрієць.

Великі виробники молока запевняють, що найближчим часом молочні продукти хоч і дорожчатимуть, утім, не так сильно.

"Зростання спостерігатиметься в межах 1,5-2%, це за найбільш оптимістичними прогнозами", – запевняє Андрієць.

За словами експертів, стрімке зростання цін стримуватимуть торговельні мережі, які бояться втратити покупця та дешевший імпорт деяких молочних продуктів з Європи.

"Якийсь певний відсоток продовольчої безпеки треба покривати за рахунок внутрішнього виробництва. Тому що, як тільки ті ж поляки завоюють наш ринок, вибачте, масштаб цін буде зовсім іншим", – вважає Тулуш.

Зростання цін на продукти в Україні:

Ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з серпнем 2020 року – підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

У серпні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 51,8%, хліб подорожчав на 16,5%, м'ясо – на 11%, макарони – на 10%.

Експерти також прогнозували, що через подорожчання газу в Україні злетять ціни на хліб.

До середини жовтня 2021 року ціни на яблука в Україні опустилися до рівня 2018 року, коли був зібраний рекордний урожай цих фруктів.

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в жовтні в річному вираженні - у порівнянні з жовтнем 2020 року становила 10,9%, незначно сповільнившись з 11% у вересні.

Експерти прогнозували, що до кінця 2021 року вартість яблук в Україні може злетіти до 14-15 грн.

За словами експерта до новорічних свят вартість яєць може досягти 38-40 гривень за десяток.

10 листопада 2021 року в Україні підскочили ціни на молоко-сировину.

Споживча інфляція в Україні:

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Споживча інфляція в Україні в червні в річному вимірі - у порівнянні з червнем 2020 року склала 9,5%, залишившись на рівні показника в травні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

22 липня 2021 року Національний банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 8% до 9,6% у 2021 році.

Промислове виробництво в Україні в липні 2021 року в річному вираженні - до липня 2020 року - без урахування коригування на ефект календарних днів збільшилася на 0,2%.

Промислове виробництво в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні – до серпня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів зросло на 0,6%.

Автор: Олена Коваленко