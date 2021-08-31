Від висаджування і до стиглості кавуна минуло 85 днів.

На Полтавщині молода жінка-фермер виростила кавун вагою 32 кілограми.

Про це повідомляє Kolo.news.

Читайте такожВ Україні рекордно подешевшали кавуни: експерти озвучили несподіваний прогноз

Від висаджування і до стиглості кавуна минуло 85 днів.

За словами Марії Троцько, яка виростила велетня, аби кавун набрав масу, він має рости сам, всі інші зав’язі на стеблі треба видаляти.

Власниця кавуна не розголошує назву сорту, Відомо лише, що він крупноплідний.

Фермерка бере участь в аграрних конкурсах, тож і з цим кавуном мріє виграти приз, ставши учасницею.

Фермерка наголошує, що вирощує баштанні культури без застосування хімічних добрив.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Олена Коваленко