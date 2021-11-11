Ціни на послугу істотно зросли на багатьох елеваторах.

У поточному сезоні ціни на сушку зерна зросли через підвищення вартості газу.

Про це повідомляє Elevatorist.com.

"Вартість послуг "Середина-Будського елеватора" зросла. У нас сушка соняшнику коштує тепер 136 грн 20 коп за тонно-відсоток (до підвищення було 67,20 грн), сушка кукурудзи коштує 112 грн 02 коп (до підвищення було 67,20)", - повідомляє представник "Середина-Будського елеватора" Ігор Богданов.

На елеваторах ДК G. R. Agro вартість сушіння зерна раніше піднялася відразу до 90 грн, потім до 120 грн, зараз становить близько 180 грн за тонно-відсоток для всіх пізніх культур.

Читайте такожЦіна на сало є найвищою за останні рокиУ ДК "Агропроспері" вартість послуги підняли на 20%, зараз вона становить в середньому від 115 грн до 130 грн за тонно-відсоток.

Споживчі ціни в Україні

У Нацбанку стверджують, що Україна вже пройшла пік зростання споживчих цін. Надалі інфляція знижуватиметься.

Жовтневий прогноз НБУ передбачає сповільнення темпів зростання споживчих цін до 9,6% у 2021 році та до цілі 5% наприкінці наступного року.

Як і раніше, НБУ оцінює баланс ризиків для свого базового прогнозу інфляції як зміщений вгору, особливо у 2022-2023 роках.

Автор: Альона Кириченко