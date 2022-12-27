Подорожчання торкнулося всіх продуктів, які входять до складу популярного новорічного салату.

Приготувати салат Олів'є до святкового столу на середню сім’ю українцям коштуватиме 303,99 грн, тоді як торік його ціна становила 209,9 грн.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі сервісу доставки продуктів Zakaz.ua. Експерти проаналізували у столичних супермаркетах зростання цін на продукти, що входять до складу культової страви, та підрахували, скільки в середньому коштуватиме українцям приготувати 3 кг "Олів'є" на сім’ю вдома.

За рік вартість "Олів'є" зросла на 45%. Зазначається, що подорожчання торкнулося всіх продуктів, які входять до складу популярного новорічного салату.

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"Найбільше підскочила ціна на овочі, а саме на моркву та цибулю - на 180%. На поличках супермаркетів цінники на ріпчасту цибулю в середньому становлять 30 грн\кг, тоді як у грудні 2021 ціна була близько 11 грн\кг. Кілограм моркви вартує 21,80 грн, а минулого року ціна була близько 8 грн. Також відчутно подорожчали огірки. Кілограм свіжих овочів коштує в середньому близько 76,8 грн\кг. Квашені солоні огірки - 44-102 гривень за кілограм. В деяких магазинах їх продають у вакуумній упаковці по 400-800 грамів, також їх можна придбати на вагу", - підрахували експерти.

Вони також підкреслили, що яйця цього року побили всі небачені рекорди та суттєво подорожчали. Наразі середня їх вартість на поличках супермаркетів становить близько 65 грн за десяток, що на 90% дорожче, аніж в грудні 2021 року.

Водночас майонез у середньому подорожчав на 33%. Пачка соусу жирністю 72% та вагою 300 грамів коштує близько 39,9 грн, тоді як тогорічна ціна була 29,9 грн. За словами аналітиків, причина цього явища проста: головні інгредієнти в складі майонезу - яйця та соняшникова олія - також зросли в ціні.

"Банка консервованого горошку цьогоріч обійдеться від 30 до 50 гривень. Найдорожчий інгредієнт салату – варена лікарська ковбаса. Діапазон цін великий – від 210 до 300 гривень за кілограм", - повідомили в сервісі доставки продуктів.

Для тих, хто не хоче готувати олів’є самостійно, є можливість придбати одразу готовий салат в популярних українських мережах супермаркетів.

"Щоправда, це коштуватиме дорожче. Ціни на готову страву коливаються від 174 до 285 грн за кілограм залежно від складу інгредієнтів салату та магазину ритейлера", - зазначили аналітики.

Новорічне меню 2023 - скільки коштуватиме

Як повідомляв УНІАН, новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини - салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо, - коштуватимуть родині з чотирьох осіб у близько 2 тис. 655,17 грн, тобто на 43,9% дорожче, ніж торік.

Раніше експерти зазначили, що в Україні ціна на цитрусові в річному еквіваленті в середньому зросла на 74%. У грудні 2021 року кілограм цих фруктів можна було придбати в середньому за 25,7 грн, тоді як у грудні цьогоріч ціна становить 61,7 грн.

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