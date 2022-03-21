На території Миколаївської області за добу сталося 19 пожеж, три з яких виникли в результаті обстрілів російських окупантів.
Про це розповіла представник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Ільяна Пацюк, повідомляє Суспільне.
За її словами, під обстріл окупантів потрапив житловий будинок в селі Костянтинівка Миколаївського району. В результаті обстрілу сталася пожежа з подальшим руйнуванням будинку. Всередині знаходилися двоє дорослих і дитина, ніхто з них не вижив. Вночі рятувальники витягли з-під завалів тіла загиблих.
Крім цього, внаслідок обстрілів сталися дві пожежі лісових урочищ у селах Балабаника та Лимани. Горіли дерева і хвойні. Пожежа була загашена на загальній площі 3,34 гектара.
Як повідомляв УНІАН, 20 березня в Миколаївській області в результаті обстрілу ворожих поранення отримали 65 осіб, серед яких одна дитина.