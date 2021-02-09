Зокрема, експорт пшениці скоротиться до 17,5 мільйона тонн, кукурудзи - до 23,5 мільйона тонн.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує експорт зернових у поточному маркетинговому році (МР, липень 2020 - червень 2021) на рівні 45,42 мільйона тонн, що на 20,5% менше, ніж у попередньому МР (57,2 мільйона тонн).

Читайте такожВ Україні падає виробництво продуктів харчуванняПро це йдеться в прогнозному баланс на сайті Міністерства.

Зокрема, експорт пшениці скоротиться на 14,6% - до 17,5 мільйона тонн, кукурудзи – на 22,4%, до 23,5 мільйона тонн, і ячменю на 23,8% – до 3,82 мільйона тонн.

Споживання зерна всередині країни прогнозується на рівні 20,6 мільйона тонн, а перехідні залишки на кінець МР становитимуть 4,2 мільйона тонн.

Що цьому передувало

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, урожай зернових у 2020 році становив 65,4 мільйона тонн зернових, що майже на 7 мільйонів тонн менше, ніж у 2019 році.

У 2019-2020 маркетинговому році Україна оновила рекорд експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 57,2 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, а також борошна.

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Автор: Ганна Нагорна