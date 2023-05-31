Сьогодні відпускні ціни на ріпчасту цибулю сформувалися в діапазоні 40-46 грн/кг.

В Україні на поточному тижні спостерігається зниження цін на ріпчасту цибулю у зв'язку з надходженням у продаж цибулі нового врожаю.

Як повідомляють аналітики EastFruit, сьогодні відпускні ціни на ріпчасту цибулю сформувалися в діапазоні 40-46 грн/кг ($1,09-1,26/кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж тижнем раніше.

Здебільшого на ринку пропонується ріпчаста цибуля врожаю 2022 року імпортного виробництва. Ціни на імпортну торішню продукцію дещо вищі. З початку поточного тижня більшість оптових компаній практично повністю переорієнтувалися на закупівлі ріпчастої цибулі нового врожаю з українських господарств.

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Торік в цей період відпускні ціни на ріпчасту цибулю в Україні були в середньому в 1,6 раза нижчими, ніж сьогодні.

Ціни на цибулю

В середині квітня 2023 року українські фермери готові були відвантажувати ріпчасту цибулю не дешевше 38-45 грн/кг. Що було в 4 рази дорожче, ніж торік.

Станом на 17 травня 2023 року ціна на ріпчасту цибулю протягом тижня на оптових ринках України зросла в середньому на 10%, її відвантажували по 43-49 грн/кг. Учасники ринку не виключали, що тенденція до подорожчання цієї продукції збережеться й надалі.

20 травня 2023 року експерти прогнозували, що в Україні ціни на цибулю продовжуватимуть зростати до осені через дефіцит цього популярного овоча. Повідомлялося, що країни Європи також перебувають у пошуку нових ринків для закупівлі цибулі, що призвело до подорожчання цього овоча.

Станом на 27 травня 2023 року оптові ціни на цибулю в Україні відновили своє зростання і досягли абсолютного історичного рекорду і в місцевій валюті, і в доларах США: 48 грн і $1,31 долара відповідно, оскільки Україні місцевої цибулі ріпчастої практично не залишилося.

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